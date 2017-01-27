Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihi ve İlk Gerçek Görüntüsü

Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihi belli oldu, Yeni Amiral Gemisi 29 Mart’ta sahne alacak!

Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihi merak edilen en önemli ayrıntılardan biri.

Samsung’un geleneksel olarak Şubat ayındaki Dünya Mobil Kongresinde yeni amiral gemisini tanıttığını biliyoruz. Bu yıl Note 7’deki yaşanan sıkıntılardan sonra biraz daha tedbirli davranılmış. Üretim süreçlerinde değişiklik yapılmış, pil sorunlarını daha titizle izleyebilecek 8 aşamalı pil kontrol sistemi yaratılmıştı.

İlk haberlerde gecikmeden sonra Nisan ayının ortasında tanıtılması tahmin edilen Samsung Galaxy S8’in ne zaman tanıtılacağı ile ilgili şimdi daha net bilgiler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S8 Sızdırılan ilk Gerçek Görüntüsü!

Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihi?

VentureBeat’te yer ala habere göre Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisini 29 Mart 2017’de tanıtmaya hazırlandığı ve ön tarafta bulunan parmak izi tarayıcısının arka tarafa taşınacağını bildirdi.

Kısaca Galaxy S8’te hangi özellikler bekleniyor?

Muhtemel Galaxy S8 özellikleri aslında çok gizli değil. Edge-toEdge ekran, neredeyse çerçeve yok. Akıllı asistan, Home düğmesinin kaldırılıp sanal bir Home düğmesinin yanı sıra asistanı tetikleyen bir yan düğmeye de sahip olacağı beklentiler arasında. Yeni özellikler arasında belki de en ilginci Masaüstü Pc işlevselliğinin kazandırılması olabilir.

Öte yandan en son teknoloji Snapdragon 835 işlemciye sahip olacağı da gelen bilgiler arasındaydı. Forbes‘te yer alan habere göre Qualcomm’un yeni geliştirdiği Snapdragon 835 işlemciden o kadar fazla talep etti ki, endüstrinin geri kalan üreticilerini Snapdragon 821’e yönlendirmek zorunda kaldı. Ya da uzun sürecek gecikmeyi diğer üreticiler kabul etmek zorunda kalacak.

Bu haliyle Galaxy S8 Snapdragon 835’i kullanan ilk Android telefon olacak.

Yapay Zeka!

Samsung Galaxy S8 yapay zeka dijital asistan hizmeti ile birlikte gelecek. Samsung’un yeni odak noktası AI , Yapay Zeka hizmeti olacak.

Samsung Galaxy S8 akıllı telefonu için AI Digital Assistant Hizmetini devreye alacağını duyurmuştu. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung hatırlayacağınız gibi Ekim ayonda Viv Labs’ı satın almıştı. Apple’ın Siri sesli asistant uygulamasınında ortak yaratıcısı olan şirket.

Elbette Samsung yeni amiral gemisini tanıtıncaya kadar net olarak Galaxy S8’in özelliklerini bilemeyeceğiz. Ancak daha fazla ayrıntı elde etmek için bir ay daha bekleyeceğiz. Umarız Samsung’un 8 aşamalı pil kontrol sistemi iyi çalışırda yeni bir batarya skandalına imza atılmaz.

Samsung Galaxy S8 Satış Fiyatı Ne olacak?

VentureBeat’te yer alande geçen seneki Galaxy S7’ye göre Avrupa satış fiyatında 100 Euro’luk artış söz konusu.

5.8 inçlik Galaxy S8 modeli 799 Euro

6.3 inçlik Galaxy S8 modeli 899 Euro

Samsung Galaxy S8 Satış Tarihi

29 Mart’ta tanıtımı yapılacak cihazlar 21 Nisan’da satışa sunulacak.