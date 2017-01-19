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Samsung Galaxy S8 Ekranı Nasıl Olacak? Bu Sızıntı Fikir Veriyor!

19 Ocak 2017 14:40 Samsung
Samsung Galaxy S8 Ekranı Nasıl Olacak? Bu Sızıntı Fikir Veriyor!

Samsung Galaxy S8 Ekranı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S8’in kavisli ve neredeyse çerçevesiz olacağına dair ilk ciddi kanıt olabilir.

Samsung’un yaklaşan yeni amiral gemisi hakkında söylentiler devam ediyor. Teknoloji devinin Galaxy S8’de nasıl bir ekran kullanacağına dair ilk ciddi sızıntı ortaya çıktı.

Galaxy S8’in neredeyse çerçevesiz kavisli bir ekrana sahip olacağına dair ciddi bir kanıt.

DforDesign adlı Twitter kullanıcısı henüz ortaya çıkmayan Galaxy S8 için özel olarak tasarlanmış 2 adet ekran koruyucu görseli paylaştı.

DforDesign söz konusu görsellerin yalnızca ekran koruyucu olduğunu doğrulasada tasarımından Galaxy S8’in nasıl bir cihaz olabileceğini kestirmek zor değil.

 

asdfaf

Bu sızıntının derinliklerinde Samsung’un ikonik ana ekran düğmesini terk etmeye hazırlandığını gösteriyor.

 

DforDesign on Twitter

Tnw

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