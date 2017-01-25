Samsung Galaxy S8 Masaüstü PC İşlevselliği Sunabilir

Samsung Galaxy S8’in özellikleri arasına PC İşlevselliği yer alabilir.

Samsung Galaxy S8 Masaüstü PC gibi kullanmak nasıl olurdu? Söylentilerde yer alan birbirinden ilginç özellikler ile daha fazla merak uyandırıyor.

Galaxy S8’in arka tarafında parmak izi tarayıcısı ve ayrıca bir Desktop Dock yer alacak! Yeni Amiral Gemisinin özellikleri netleşmeye başladı.

Samsung’un hakkındaki söylentileri giderek yoğunlaşan yeni Amiral gemisi Galaxy S8’in hangi özelliklere sahip olacak netlik kazanmaya başladı.

Son olarak The Guardian‘da yer alan makale de yeni ayrıntılara yer vermek yerine mevcut söylentileri destekleyen bilgiler yer alıyor. Yine de amiral gemisinin bizlere ne gibi teknolojik yenilikler sunacağı konusunda net bir fikir veriyor.

İlk olarak 5 ve 6 inçlik iki farklı ekran ölçüsünde gelecek olan Galaxy S8, Dream ve Dream 2 kod adları ile anılıyor. Her iki modelde de kavisli ekran ve yok denecek kadar bir çerçeve yer alacak. Öyle ki; ekranın gövdeye kadar uzanacağını ve ön tarafta Samsung logosu koyacak kadar bile yer kalmadığını yazıyor.

S8’in ön tarafında bir biyometrik iris sensörü yer alırken, parmak izi tarayıcı cihazın arka tarafına gelecektir. Daha önceki söylentileri destekler arttırılmış gerçeklik özellikli “duo pixel” kamera yer alacak.

İşlemci konusunda ise sabah yazdığımız gibi Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisi kullanılacak. Qualcomm ve Samsung işbirliğinin bir göstergesi olsa gerek Samsung diğer üreticilere kalmayacak kadar çok sipariş vermiş durumda. Yeni işlemci konusunda diğer üreticiler stok sorunu ile karşı karşıya.

Galaxy S8 ayrıca sesle aktif edilebilen sanal asistanı Bixby‘i zahmetsizce mobil ödemelerinizi yapabilmenizi sağlayacak şekilde destekliyor olacak. Haberde Google Asistanında cihaza gelebileceği ihtimali ortadan kalkmadığı yer alıyor.

Guardian ayrıca eski tip kulaklık jakının kullanılacağını bu noktada Apple gibi bu bağlantı noktasının öldürülmeyeceğini destekliyor.

Samsung Galaxy S8 Masaüstü PC İşlevselliği sunabilir. Yeni Amiral Gemisinin ilginç özellikleri gün yüzüne çıkıyor. DESKTOP DOCK ile PC gibi !

Bana göre en önemli ayrıntı ise Samsung’un kullanıcılarına akıllı telefonlarınla PC deneyimi sunacak bir masaüstü PC işlevselliği kazandıracak Desktop Dock sunabileceği olsa gerek.

Bu özellik sayesinde S8 sahipleri, bir monitör, fare ve klavye gibi diğer çevre birimleri ile doğaçlamalı bir masaüstü deneyimi yaşayabilir.

The Guardian kaynaklarına göre Samsung Mart ayı sonunda Galaxy S8’i duyurup, Nisan ayında Kore’de resmen tanıtacak.

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Samsung Galaxy S8 Masaüstü PC gibi kullanılabilir mi?