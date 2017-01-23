Samsung Galaxy S8 Mobil Dünya Kongresi’nde Açıklanmıyor, Peki Neden?

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 için biraz daha bekleyeceğiz!

Samsung Galaxy S8 Barselona’daki Mobil Dünya Kongresinde Yok! Samsung önümüzdeki ay Galaxy S8’i MWC’de sergilemeyecek.Bu kesinleşti.

Her yıl Mobil Dünya Kongresi (MWC) fuarı, genellikle dünyanın her yerinden gelen büyük akıllı telefon markalarının en yeni ve en büyük ürünlerini tanıttığı platform olarak bilinir. Ancak bu yıl tüm zamanların en çok merakla beklenen lansmanlardan birine ev sahipliği yapmayacak bu kesinleşti.

Samsung Galaxy S8 Mobil Dünya Kongresinde yer alamayacak. Mobil teknolojilerin merkezi olarak bilinen kongrede yer alamayacak modelin neden açıklanmayacağını aslında tahmin etmek çok ta zor değil. Samsung uzun bir süre Galaxy Note 7 sıkandalı ve sorunlu cihazların geri çağırılması ile uğraştı. Yaklaşık 3 milyon cihazın yüzde 96’ı geri çağırıldı. Bu cihazlar üzerindeki yapılan araştırmalarda ise cihazın patlamasına neden olan sebebin bir değil iki olduğu açıklandı. Bu da yetmezmiş gibi son dönemde Samsung’un veliahtı hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını da düşünürsek. Samsung işi şansa bırakmak istemiyor.

Samsung Galaxy Note 7 Neden Patladı? Açıklandı, Bir Değil İki Sebep Var! Samsung Galaxy S8 Mobil Dünya Kongresi’nde Yok.Kesin!

Görünen o ki Güney Koreli Teknoloji Devi Samsung, bu kez işi sıkı tutuyor. Geçen seneki Galaxy Note 7 felaketinden sonra yeni amiral gemisinin sorunsuz olarak piyasada yer almasına dikkat ediyor. Bu sayede zedelenen itibarını geri kazanmak onun için herşeyden önemli gözüküyor.

Doğal olarak yeni çıkacak amiral gemisi Galaxy S8’in başarısı şirket için oldukça önemli. Şirketin mobil şefi Koh Dong-Jin Reuters‘a verdiği demeçte son üç yılın aksine yeni Galaxy S serisinin bu yıl Barselona’daki MWC’de açıklanmayacağını duyurdu.

Samsung Galaxy S8 Mobil Dünya Kongresi’nde yer alamıyor!

Söz konusu gecikmenin sebebi veya S8’in ne zaman tanıtılacağı hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte Galaxy Note 7’nin neden patladığı ile ilgili bilgilerin ve araştırma sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra piyasaya yeni sürülen cihazlar için yeni pil test ve kalite süreçlerinin uzaması buna sebep olabilir.

Yeni üretim süreçlerindeki değişiklik buna sebep olabileceği gibi Samsung’un varisi hakkındaki rüşvet skandalının bir etkisinin olup olmadığı henüz belli değil.

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S8’in neredeyse çerçevesiz ve yanlardan kavisli olması, iris tarayıcı, baskıya duyarlı ekranı ve eski kulaklık girişini koruması bekleniyor.

Samsung Electronics won’t unveil Galaxy S8 smartphone at MWC show: executive on Reuters