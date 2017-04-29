Samsung Galaxy S8 Restart Problemi, 10 Saat içinde Tam 5 Kez!

Samsung Galaxy S8 Kendiliğinden Yeniden Başlama Problemi Ortaya Çıktı.

Samsung Galaxy S8 Restart Problemi, 10 Saat içinde Tam 5 Kez!Samsung Galaxy S8 sahipleri telefonlarının rasgele yeniden başlatıldığını bildirdi.

Yeni amiral gemisinin tek sorunu sadece kırmızımsı OLED ekranı olmayabilir. Bir çok kullanıcı telefonlarının kendiliğinden yeniden başlatıldığını bildiriyor.

Samsung Galaxy S8 Restart Problemi

Kullanıcılar tarafından rapor edilen yeni soruna henüz neyin sebep olduğu belli olmamasına rağmen, S8 ve S8 Plus’ta sorunlar devam ediyor. Cihaz sahipleri Reddit,XDA Developers forums ve Samsung’un US Community page sayfaları üzerinden durumu şikayet etti.

Samsung Galaxy S8 Restart Problemi, 10 saat çinde 5 Kez!

Bazı kullanıcılar cihazlarını kullanmaya başladıktan ilk 10 saat içerisinde 5 kez yeniden başladığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise sorunun MicroSD kartından kaynaklanabileceğini öne sürerek kartın geçici bir süre çıkarılmasını sorunu düzelteceği görüşünde. Başka kullanıcılar ise MicroSD karı çıkarmalarına rağmen sorunun tekrar devam ettiğini bildirdi.

Başka bir kullanıcı ise Samsung’un yetkili servisinin telefonun güvenli modda S8 ön yüklemesini önerdiğini, sorunun 3 parti uygulamalardan kaynaklanabileceğini ileri sürdüğünü açıkladı.

Samsung kırmızımsı ekran sorununu yazılım güncellemesi ile düzelteceğini zaten bildirmişti. Söz konusu problem donanımsal bir sorun değilse durumu yeniden yazılım güncellemesi ile düzeltme şansı var.