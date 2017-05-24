Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı, TÜRKİYE Turuna Başladı

Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı, Ayağınızı Yerden Kesecek!

Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı, Size benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi sunacak.

En gelişmiş Samsung teknolojilerinin sergilendiği Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı, Türkiye turuna İstanbul Kanyon Alışveriş Merkezi giriş alanından başlıyor.

Sanal Gerçeklik Tırı’nda ziyaretçiler Galaxy S8 ve S8+’ın sonsuz ekranı ve gelişmiş özelliklerini keşfedecek, aynı zamanda 360 derece dönebilen sanal gerçeklik koltuğu ile unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı, teknoloji meraklılarına unutulmaz günler yaşatmaya hazırlanıyor. İlham veren teknolojiler sunan Samsung, İstanbul ve Anadolu’nun farklı şehirlerindeki teknoloji meraklılarına; en gelişmiş teknolojileri tanıtmak amacıyla Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı’nı yola çıkarıyor.

Samsung, geçen yıl büyük ilgi gören sanal gerçeklik deneyimini bu yıl VR rafting botu; VR koltuğu ve 360 derece dönerek ayakları yerden kesen VR koltuğu ile zenginleştirdi. Samsung, Türkiye’ye ilk kez gelen 6 farklı sanal gerçeklik deneyimi ile; teknoloji meraklılarına uzun süre akıllarından çıkmayacak bir heyecan yaşatmayı hedefliyor.

Ziyaretçiler aynı zamanda tırdaki Galaxy S8 deneyim alanında Sonsuz Ekran, dual piksel mükemmel görüntü özelliği sayesinde düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekme, IP 68 suya ve toza dayanıklılık ve İris tarama gibi kullanıcı deneyimine değer katan özellikleri yakından inceleme imkanı da bulacak.

Konu hakkında açıklama yapan Samsung Electronics Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü Burak Destici;

“Samsung Electronics olarak yenilikçi fikirler ve teknolojilerle dünyaya ilham vermeyi ve geleceği şekillendirmeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda tüketicilerin Samsung Tırı’na gösterdiği yoğun ilgi; ülkemiz insanının yeni teknolojileri takip etme konusunda ne kadar bilinçli ve titiz olduğunu bize gösteriyor. Bu nedenle Samsung’un heyecan verici özelliklerle donanmış yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+’ı ve diğer Samsung yeniliklerini; büyük bir özenle Türkiye’nin farklı şehirlerindeki daha çok teknoloji meraklısı ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı, 23 Mayıs – 28 Mayıs tarihleri arasında Kanyon Alışveriş Merkezi giriş alanında ziyaret edilebilecek. Samsung Tırı, 2-3-4 Haziran tarihlerinde Maltepe Sahilinde, 10 Haziran tarihinde Vodafone Arena’da ve 16-17-18 Haziran tarihlerinde Buyaka Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. İstanbul’dan sonra Anadolu’yu da gezerek bu eşsiz deneyimi daha çok meraklıyla buluşturacak.

Samsung Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı ve Yeni SAMSUNG SANAL GERÇEKLİK DENEYİMLERİ:

Six Flags – Tatsu:

Kaliforniya’daki ünlü tema park “Six Flags”de çekilen bu video, izleyicilerin ayaklarını yerden kesen bir roller coaster deneyimi yaşatıyor. Six Flags’in en popülerlerinden biri olan ‘Tatsu’, gökyüzünde harika bir manzara sunan asılı bir roller coaster.

Six Flags – Twisted Colossus

“Six Flags”de çekilen Twisted Colossus videosu, izleyiciye heyecan verici bir roller coaster deneyimi yaşatıyor. Six Flags’in sembolü aynı zamanda.

Bot Yarışı

Gear VR, izleyiciyi Güney Avustralya’daki Murray Nehri’nin dalgalı akıntısında egzotik bir maceraya çağırıyor. Yeni sunulan simülatör ile birlikte bölgenin benzersiz ‘Dinghy’ botlarında yarışmak, izleyiciler için hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim.

Uzay Yarışı

Samsung’un ilk tam CG (Computer Generated) içeriği; tünellerden ve ışınlanma kapılarından geçen, uzayda ve ıssız kanyonlarda yolculuk yapan, büyük bir uzay kovalamacasının içine düşen bir uzay gemisini içeriyor.

Hava Gösterisi

Korkusuz bir pilotun, Sydney’nin güzel kumsalları ve büyüleyici Mavi Dağlar boyunca gökyüzünde ekstrem akrobasi hareketleri ve numaralarına tanıklık edeceksiniz.

Uzay Savaşı

Uzay Savaşı, simülatörün bir uçak vurma oyunudur. Oyuncu, deneyime düşmanın devasa savaş gemisini ortadan kaldırma görevini yerine getirecek bir pilot olarak başlıyor. Karlı dağlardan ve şehirlerden geçerek, düşman kuvvetleri ile savaşıyor. Simülatör, onunla birlikte hareket ediyor.

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