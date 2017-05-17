Samsung Galaxy S8 Satış Rakamları, 25 Günde 5 Milyondan Fazla Sattı

Samsung yeni Amiral Gemisi Galaxy S8’in Satış Rakamlarını Açıkladı.

Samsung Galaxy S8 Satış Rakamları bir önceki S7 Edge modeline göre daha iyi görünüyor.

Samsung Galaxy S8 ilk Ay 5 Milyondan Fazla Sattı. Samsung bugün yaptığı açıklama ile yeni Galaxy S8 akıllı telefonunun 5 milyondan fazla birim sattığını doğruladı.

Adı verilmeye bir Samsung yetkilisinin Koreli The Investor‘e verdiği demece göre dünya genelinde satışlar düzgün bir şekilde ilerliyor ve birleştirilmiş satış rakamlarının 5 milyondan fazla olduğunu doğruluyor.

Bu rakamların henüz tam olarak ne ifade ettiği belli değil. 25 gündür Avrupa ve Hindistan’da satışa çıkan Galaxy S8 ve S8 Plus henüz Çin’de satışa sunulmadı.Yinede Yakın tarihli bir raporda Samsung’un Galaxy S7 ve S7 Edge telefonlarının 7.2 milyon adetini piyasanın ilk çeyreğinde sattığını ve bu da S8’in öncekinden daha iyi satış yaptığı anlamına geldiğini iddia etti.

Samsung Galaxy S8 Satış Rakamları, 25 Günde 5 Milyondan Fazla Sattı

Başka bir Galaxy S7 satışlarıyla ilgili bir önceki raporda da , Samsung’un ilk üç hafta 10 milyon adet satış gerçekleştiği iddia edildi. Buradaki rakam sevk ile satış arasında bir şey olabilir. Samsung yetkilisini bu anlamda neyi söylediğini henüz kestirmek güç.

Şirket 21 Nisandan beri 5 Milyondan fazla cihaz satmayı başardı ve ön siparişlerin bir anlamda etkisini gördü. Bu satış rakamlarında S8’in biraz daha düşük fiyatı ile daha fazla olması beklenebilir ancak bu net değil. Ayrıntı henüz verilmemiş durumda.

Samsung’un şu an belirtilen rakamlarına göre geçen yıl ki ön sipariş rakamlarının yüzde 30 üzerine çıkılmış durumda. Yine de fena bir rakam değil gibi görünüyor. Ancak Apple geçtiğimiz çeyrekte 50.8 milyon adet ki bu aylık ortalama 16.9 milyon adet iPhone 7 veya iPhone 7 Plus satmayı başarmıştı. Elbette kesin satış rakamları olmadan hangisinin pazar lideri olduğunu şu anda söylemek zor.

Samsung Galaxy S8’i piyasaya sürmeden önce sansasyonel kar açıklamıştı. Galaxy S8 Satışlarının da bu karı daha da arttıracağı bana göre kesin.