Samsung Galaxy S8 Snapdragon 835 Kullanacak, Rakiplere İşlemci Kalmadı!

Samsung Galaxy S8 için o kadar çok Snapdragon 835 talep etti ki rakiplere kalmadı.

Samsung Galaxy S8 Snapdragon 835 kullanan ilk Android akıllı telefon olacak!

Samsung Galaxy S8’de kullanacağı işlemci olması beklenen Snapdragon 835’ten o kadar çok sipariş verdi ki rakiplerine kalmadı.

Samsung yeni amiral gemisinde işi şansa bırakmıyor. Yeni telefonunda en yeni ve en güncel teknolojilerin yer almasında kararlı gözüküyor. Yaklaşmakta olan Galaxy S8 belli ki mükemmel olacak.

Samsung Galaxy S8 Snapdragon 835 Kullanacak, Rakiplere İşlemci Kalmadı!

Forbes‘te yer alan habere göre Qualcomm’un yeni geliştirdiği Snapdragon 835 işlemciden o kadar fazla talep etti ki, endüstrinin geri kalan üreticilerini Snapdragon 821’e yönlendirmek zorunda kaldı. Ya da uzun sürecek gecikmeyi diğer üreticiler kabul etmek zorunda kalacak.

Galaxy S8 Snapdragon 835’i kullanan ilk Android telefon olacak

Kaynağı açıklanmayan içeriden alınan bilgilere göre yeni HTC U Ultra’da Snapdragon 821’i kullanmasının temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Forbes benzer şekilde 26 Şubat’ta tanıtılacak LG G6’da da bu yüzden Snapdragon 821 yongası kullanılacağını iddia ediyor.

Samsung Galaxy S8 Snapdragon 835 kullanacak ve piyasayı domine edecek bu kesin.

Qualcomm’un Big S ile olan uyumlu işbirliği nedeniyle yeni işlemcilerin topyekün Samsung tarafından talep edilmiş olması pek de şaşırtıcı değil aslında.

LG G6’da Snapdragon 835 Olmayacak! Sebebi Galaxy S8!

Hatırlayacağınız ve duyurduğumuz gibi Şubat ayındaki Dünya Mobil Kongresinde Samsung, Galaxy S8’i tanıtmayacak. Daha önceki haberlerin aksine…

Snapdragon 835 yonga seti stok sıkıntısı yaşıyor, LG G6 zorda

Forbes Galaxy S8’i 14 Nisan’da Güney Kore’de tanıtmayı düşündüğüne de yer verdi. Adil olmak gerekirse bir çok üretici kendini ispat etmemiş en yeni teknolojilere güvenmeyi riskli buluyor. Bir kaç yıl önce Samsung ve LG Galaxy S ve LG G4 modellerinde SnapDragon810 işlemci varken SnapDragon 808 kullanmıştı.

Samsung Rakiplerine işlemci bırakmadı, Bir çok akıllı telefon üreticisini bir alt işlemcileri kullanmak zorunda kaldı. Bunların başında LG G6 var. HTC U Ultra’nın da bu yüzden Snapdragon 821 kullanması dikkat çekici ve Forbes’in iddialarını doğrular nitelikte.

Why The LG G6 Won’t Have Snapdragon 835 on Forbes