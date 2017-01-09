Samsung Gear Fit iOS indir, Samsung Saatlere iPhone Desteği

Samsung akıllı saatleri nihayet iPhone cihazlarıyla da sorunsuz kullanılabilecek.

Samsung Gear Fit iOS hemen indir, Samsung saatlere iOS desteği hazır.

Samsung kullanıcılarına verdiği sözü tuttu. iPhone kullanıcılarının merakla beklediği Samsung Gear Desteği gerçekleşti. Samsung’un akıllı saatleri Galaxy Gear S2, Gear S3 artık App Store’dan indirilecek bir uygulama sayesinde iPhone’larla da sorunsuz çalışacak.

Samsung, Gear S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu.

Samsung Gear Fit iOS

Eğer siz de Gear S2, Gear S3 veya Gear Fit 2 cihazlarından birine sahipseniz ve bu cihazları iPhone’unuzla kullanmak için sabırsızlanıyorsanız, App Store’dan ihtiyacınız olan uygulamayı indirin ve cihazınızı, iPhone’unuzla, uygulama aracılığı ile eşleştirin. Ancak unutmayın; eşleştirmenin başarılı olması için, telefonunuzun sıfırlanması gerekecek.

Galaxy Gear S serisi saatler için ‘Galaxy Gear S’ uygulamasını, Galaxy Gear Fit serisi için ise ‘Samsung Gear Fit’ uygulamasını App Store üzerinden indirmeniz gerekiyor.

SamsungGearFit iOS App

SamsungGearS iOS App