Samsung ikinci çeyrekte rekor kâr elde etti

Yaşanan Tüm Sıkıntılara rağmen Samsung Yükselişini Sürdürüyor.

Samsung ikinci çeyrekte rekor kâr elde etti.

Samsung beklendiği gibi 2017 yılının ikinci çeyreğinde 14.07 trilyon dolar (12.6 milyar doları Amerika’dan) kazandı. İlginç bir şekilde yaşanan sıkıntıların kaynağı olan mobil bölümünün içinde Galaxy S8 / S8+ modellerininde olduğu satışlarının geçen yılki aynı döneme göre yükseliş göstermesi oldu. ancak şirketin yükselen bileşen maliyetlerine atfen karı hafif düştü. Yine de şanslı olan şirket telefon, depolama ve diğer ürünlerin bölümlerindeki performansı sayesinde rekor kar açıklamaya başardı. Bu yükselişinde devam etmesi bekleniyor.

Yükselişin Devam Etmesini Sağlayacak Etkenler Nelerdir?

Bu yükselişi devam ettirecek etkenler arasında Şirketin tanıtım tarihini açıkladığı Galaxy Note 8‘in akıllı telefonların satışlarındaki güçlü momentumu devam ettireceği düşüncesi de yer alıyor. Elbette mevcut Galaxy S8 ve S8 + ile birlikte.

Bir diğer etken olarak 10nm mobil işlemcilerin ve OLED bileşenlerin artan kullanım talebi sayesinde bu rekor yükselişin devam etmesi bekleniyor. OLED ekran talepleri içerisinde Samsung’un büyük rakibi Apple’ın çıkarması beklenen iPhone 8 için istedikleri de yer alıyor. OLED iPhone 8 Samsung’un OLED panelini kullanacak.

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Samsung ikinci çeyrekte rekor kâr elde etti