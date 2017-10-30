Samsung Internet Tarayıcısına Gece Modu Getirdi, Gözleriniz Yorulmayacak

Samsung karanlıkta gözünüze zarar vermeden Web’e göz atmayı kolaylaştırıyor.

Samsung Internet Tarayıcısına Gece Modu Getirdi, Gözleriniz Yorulmasın. Samsung Turn On Night Mode Özelliği…

Samsung tarayıcı gece modu – night mode özelliği ekledi. Oldukça şık görünen yeni özellik bundan iki ay önce beta sürümü 6.2.00.38’de yer aldı. Ancak nihayet kullanıma sunuldu.

Samsung Internet Tarayıcısı Gece Modu; düşük ışık koşullarında tarama deneyimini daha keyifli hale getirmek için ekranın parlaklığını düşürüyor. Turn On Night Mode şeklinde tarayıcı özelliklerinde yer alıyor.

Samsung Internet Tarayıcısına Gece Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Bu özelliği etkinleştirmek isteyenler sağ köşedeki menü özelliklerinden Turn On Night Mode seçeneğini seçebilir. Aynı sonuca sol alt köşedeki … diğer menülerden de ulaşmak mümkün.

Denemek isteyenler için tarayıcınızın en son sürümünü buradan indirebilirsiniz.

TNW