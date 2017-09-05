Samsung J7 Plus, Uygun Fiyatlı Çift Kameralı, HD Selfi için Hazır mısınız?

Samsung’un ikinci çift kameralı telefonu çok daha uygun fiyatlı

Samsung J7 Plus, teknoloji devinin ikinci Çift Kameralı – Dual Camera – Modeli Daha Uygun Fiyatlı olacak şekilde ön siparişle satışını Yurtdışında başlattı.

Samsung J7+ şimdi ön siparişle Tayland’ta satışa sunuldu.

Samsung çift kameralı yeni cep telefonunu açıkladı. Tam bir bütçe dostu olarak nitelenmesede (ilk Samsung’un ilk çift kameralı Galaxy Note 8 Modelinden ki Türkiye Satış Fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı) ilkinden oldukça uygun fiyatlı olacak.

Samsung J7 Plus Özellikleri – Samsung J7+

Samsung’un Tayland web sitesinde yer alan bilgilere göre; J7+ 13 megapiksel f / 1.7 sensör ve arka 5 megapiksel f / 1.9 sensörlü iki arka HD selfi kamerasına ön tarafta 16 Megapiksellik muhteşem bir kamera da eşlik ediyor. Video ve kaliteli canlı yayınlar için harika bir çözüm sunuyor. (Daha makul bir fiyata… )

Samsung J7 Plus Always On Display

Çift kamera modelin en can alıcı özelliğin olarak görünüyor yoksa diğer özellikleri orta sınıftaki modellerde olması gereken standartları fazlasıyla karşılıyor.

Samsung J7 Plus 8 çekirdekli 2.4 Ghz MedaiTek helio P20 işlemci 4G LTE, Wi-Fi, 4GB RAM ve 32 GB genişletilebilir depolama alanı, 5.5-inç 1.920 x 1.080 ekranı ve USB Type C port özellikleri ile geliyor. J7 kolayca değiştirilebilir pil özelliği ile gelmemesi bir eksik mi artı mı kestiremiyorum.

Gelelim Samsung J7 Plus Fiyatına?

Tayland’ta satılan fiyatı 390 Dolar ön sipariş fiyatı. Bu haliyle bir önceki Samsung J7’den oldukça fazla ancak kamera özellikleri için değer gibi duruyor. Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Ancak çok yakında göreceğimizden eminim. Zira Galaxy Note 8 Türkiye Fiyatını oldukça yüksek bulanlar var ve haklı görünüyorlar. Bu fiyatlara ne kadar satış olacak göreceğiz.

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