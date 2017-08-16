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Samsung Note 8 Tanıtımı Canlı Yayın izle, 23 Ağustos’ta BURADA

16 Ağustos 2017 - 17:46 Mobil Samsung
Samsung Note 8 Tanıtımı Canlı Yayın izle, 23 Ağustos’ta BURADA

Samsung Yeni Amiral Gemisini Canlı Yayınla Tanıtacak!

Samsung Note 8 Tanıtımı Canlı Yayın, 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

 

Galaxy Unpacked Canlı yayını izleyin 23 Ağustos 2017 !!!

 

Bir telefon nasıl büyük işler yapar?

Bu sorunun cevabı sandığınızdan daha yakın.

23 Ağustos’ta gerçekleşecek Yeni Galaxy lansman etkinliğini canlı yayında izleyin, hem telefonlar hakkındaki düşünceleriniz değişsin, hem de onunla nasıl büyük işler yapabileceğinizi keşfedin.

 

Samsung Note 8 Tanıtımı Canlı Yayın

Yeni Galaxy’i takibe almak için kaydolun

 

Bazen büyük hayallere ulaşmak için küçük bir adım yeter.
Kaydınızı yaptırdınız ve ilk adımı attınız.
Galaxy ile büyük işler yapmanız dileğiyle.

Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği Canlı Yayın 27 Ağustos 2017
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