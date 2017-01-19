Samsung Patronu Tutuklanmıyor, Güney Kore Mahkemesi Talebi Red Etti!

Samsung şimdilik rahat bir nefes aldı!

Hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan Samsung’un Başkan Yardımcısı ve fiili lideri, Lee Jae-yong’un tutuklanması talebini Güney Koreli bir mahkeme reddetti.

Samsung Patronu Tutuklanmıyor!

Güney Kore’de yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Samsung’un bir sonraki başkanı olması beklenen Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Kasım ayında soruşturma kapsamında şirketin ofisine baskın düzenlenmişti.

Samsung Varisi ne için suçlanıyor?

Söz konusu soruşturmanın, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin görevden uzaklaştırılmasına neden olan skandalla ilişkili olduğu belirtiliyor. Samsung, Park’ın arkadaşı olan Choi Soon-sil’in yöneticisi olduğu kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşlara devletten imtiyazlar koparabilmek adına bağış yapmakla suçlanıyor.

Bu bağışların, Samsung’un şirket birleştirme sürecine siyasi destek almaya çalıştığı dönemde yapıldığı öne sürülüyor.

20 saat sorgulandı! Samsung Patronu Tutuklanmıyor!

Aynı zamanda Jay Y Lee adıyla da bilinen Samsung’un varisi, geçen hafta içerisinde Seul’da savcılar tarafından yaklaşık 20 saat sorgulanmıştı.

Lee Jae-yong Samsung’un beklenen varisi hakkında! – Samsung’un kurucusu Lee Byung-chul’un torunu, şu andaki başkanı Lee Kun-hee’nin oğlu.

– 48 yaşında ve kariyerinin tamamı Samsung’da geçti. Şu anda şirketin Başkan Yardımcısı.

– Geçen yıl Samsung Electronics’in yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi, adaylığı 27 Ekim’de onaylandı.

– Görevi bırakmasının ardından 74 yaşındaki babasının yerine geçmesi bekleniyor.

– Bazıları, şirkette üstlendiği görevlerin deneyimden değil, aile üyesi olmasından kaynaklandığı eleştirisini yöneltiyor.

Skandal Sonrası Şirket hisseleri geriledi

Lee, şu anda Samsung Electronics’in başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ancak babası Lee Kun-hee’nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesinden dolayı şu anda Samsung şirketler grubunun fiili başkanı olarak gösteriliyor.

Tutuklama kararının açıklanmasının ardından Samsung Electronics’in hisselerinde yüzde 2; ana hissedarı Samsung C&T’nin hisseleri ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

İddialar ağırlıklı olarak Samsung’un inşaat alanında faaliyet gösteren Samsung C&T ile bağlı şirketi Cheil Industries’in tartışmalı birleşme işlemine odaklanıyor.

Savcılık, Samsung’un bu birleşmeye Devlet Başkanı Park’ın desteğini almak için arkadaşı Choi ve kızının birlikte sahibi olduğu bir kuruluşa 3,1 milyon dolar verdiğini öne sürüyor.

Lee Jae-yong, 2014’te babasının kalp krizi geçirmesinden bu yana şirket yönetimini fiilen elinde tutuyor.

Engadget

BBC