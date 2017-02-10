Samsung QLED 4K TV’ler Q7 ve Q8 Ön Siparişle Satışa Çıktı

Samsung QLED 4K TV’lerin satış fiyatları 2500 $’dan başlayacak!

Samsung QLED 4K TV’lerden en ucuz olanı kavisli olmayan 55 inçlik Q7 modeli.

CES 2017’de açılan Samsung’un QLED 4K TV’lerinden birini almak için bekliyorsanız bugün şanslı gününüz.

Samsung bugün Q7 ve Q8 setleri için ön siparişler almaya başladığını açıkladı.

Kavisli olmayan model Q7 2500 dolardan başlayan fiyatla satılıyor. Büyüklüğü sizi kesmedi mi? 75 inçlik Q7 içinde 6000$ ‘ı gözden çıkarmaya hazır olun.

Kavisli Q8 modeli ise 4500$.

Bu listeden eksik olan, Samsung’un hala fiyatlamayı ortaya koymadığı amiral gemisi Q9 panelleri.

Samsung QLED serisiyle, LG ve Sony’nin üst seviye TV’leriyle yarışmayı amaçlıyor. Bunu da teknoloji olarak OLED teknolojisine paralel bir görüntü kalitesi sunan Quantom Dots’un vaadi ile yapmak istiyor.

Q7 ve Q8 Modelleri ön siparişleri Şubat sonunda göndermesi bekleniyor.