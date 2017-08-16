Kredi Kartı Boyutunda Samsung SSD T5 Taşınabilir Disk

Samsung Taşınabilir SSD Disk Konusunda Yeni Alternatifler Sunuyor!

Kredi Kartı Boyutunda Samsung SSD T5 Taşınabilir Disk sadece 550 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Hız ve Tasarım Harikası Yeni Taşınabilir SSD disk arıyorsanız, Samsung SSD T5 sizin için iyi bir alternatif olabilir. Samsung’un kredi kartı boyutundaki yeni taşınabilir SSD ürünü olan T5, şaşırtıcı hızı ve yüksek dosya güvenliği ile dikkat çekiyor.

Samsung Electronics bugün, harici depolama ürünlerinin performansını üst seviyeye taşıyan, en yeni taşınabilir katı hal sürücüsü modeli SSD T5’i tanıttı. Samsung’un tescilli V-NAND (Vertical NAND) teknolojisini kullanan T5, kompakt ve dayanıklı tasarımıyla sektör lideri transfer hızı ve şifrelenmiş veri güvenliği sunarak, tüketicilerin en değerli bilgilerine her zaman, her yerden ve daha önce hiç olmadığı kadar kolay ulaşmasını sağlıyor.

Samsung Electronics Türkiye Veri Depolama Satış Müdürü İsa Tolu, T5 ile ilgili olarak;

“Taşınabilir disklerde ve katı hal sürücülerinde tüm sınırları yıllardır zorlamakta olan Samsung; Taşınabilir SSD T5 ile bu alandaki liderliğini ve inovasyon öncülüğünü sürdürüyor. Cep boyutlarındaki sağlam tasarımının ve hafifliğinin yanında T5;üstün bir hız sunarak kullanıcıların bir harici diskten beklentilerinin ötesine geçiyor. T5; hızlı, sağlam ve güvenli bir cihaz arayan kullanıcılar ve profesyoneller için ideal bir taşınabilir depolama ürünüdür” dedi.

Standart harici disklerden 4,9 kata kadar daha hızlı olarak, 540MB/sn’lik şaşırtıcı bir hız sunan yeni T5, veri erişimine anında yanıt vermek için özellikle çalışanlar, fotoğrafçılar, video içerik üreticileri, yaratıcı profesyoneller ve içerik kullanıcıları için geliştirildi.

Ayrıca Samsung SSD T5, ortalama bir kredi kartından daha küçük 74×57,3×10,5 milimetre boyutlarında ve yalnızca 51 gram ağırlığında olduğundan kolayca avuca sığıyor.

Samsung SSD T5 Renkleri

Alüminyum metal yüzeye sahip T5’ler, Deep Black – Derin Siyah (1TB ve 2TB modellerinde) ve Alluring Blue – Çekici Mavi (250GB ve 500GB modellerinde) olmak üzere iki farklı renkte sunuluyor.

Hareketli parçaları olmayan darbeye dayanıklı iç kasası ile T5, 2 metreye kadar yükseklikten düşmeye dayanıklı bir yapıya sahip.

PC ve Mac’lerde kullanılabilen Samsung Tanışabilir SSD Yazılımı

SSD yazılımı AES 256-bit’lik donanımsal veri şifreleme ve kolayca güvenlik yapılandırması imkânı sunuyor. Yazılım, en yeni sürümün ve son güncellemelerin alınmasını da sağlıyor. Ayrıca, daha fazla uyumluluk için, Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve tabletler için de bir mobil uygulama bulunuyor. Bunlara ek olarak, T5 ile birlikte verilen “USB-C’den C’ye” ve “USB-C’den A’ya” aktarım sağlayan bağlantı kabloları, sayısız cihazda uyumlu kullanım imkânı sunuyor.

Samsung SSD T5 Satış Fiyatı

Üç yıllık sınırlı garantiyle gelen T5’in 250GB’lik modeli 550TL, 500GB’lik modeli 900TL, 1TB’lik modeli 1800TL ve 2TB’lik modeli de 3500TL’den başlayan tavsiye edilen fiyatlarla Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor. Daha fazla bilgi için www.samsung.com/T5 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung SSD T5 Teknik Özellikleri

Kategori Samsung Taşınabilir SSD T5 Kapasite 2TB/1TB (Derin Siyah), 500GB/250GB (Çekici Mavi) Arayüz USB 3.1 (Gen 2, 10Gbps) Geriye dönük uyumlu Boyutlar (UxGxY) 74 x 57.3 x 10.5 mm Ağırlık 51 gram Aktarım Hızı 540 MB/sn’ye kadar UASP Modu Destekleniyor Şifreleme AES 256-bit donanımsal veri şifreleme Güvenlik Samsung Taşınabilir SSD Yazılımı Sertifikalar CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB RoHS Uyumluluğu RoHS2 Garanti Üç (3) Yıl Sınırlı Garanti

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