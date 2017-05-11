Samsung WindFree Klima Alana Gear S3 Hediye Kaçırmayın!

Samsung WindFree Klima Alana Gear S3 Hediye Kaçırmayın!

Samsung WindFree Rüzgarsız Serinlik Teknolojili Klima’yı ön sipariş ile alın, Samsung Gear S3 kazanın! Samsung WindFree Klima Alana Gear S3 Hediye Kampanyası Yaza Damgasını vuracak.

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Gear S3 Hediyesini kaçırmayın!

Dünyada bir ilk olan esintisiz soğutma özelliğine sahip Samsung Wind-Free Doğal Serinlik Teknolojili Klima’yı ön sipariş ile alın, Samsung Gear S3 kazanın. Hemen kayıt olun!*

SAMSUNG WINDFREE Klima Alana Gear S3 Hediye KAMPANYA KOŞULLARI

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. (‘Samsung’) tarafından düzenlenen “Wind-Free Klima siparişinizi şimdi verin, Gear S3 hediyesini kaçırmayın” (‘Kampanya’) kampanyası kapsamında geçerli olan katılım ve yararlanma şartları işbu kampanya koşullarında ve Samsung tarafından yapılabilecek diğer

duyurularda / bilgilendirmelerde belirtilmekte olup, kampanyadan yararlanmak isteyenler, işbu kampanya koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

duyurularda / bilgilendirmelerde belirtilmekte olup, kampanyadan yararlanmak isteyenler, işbu kampanya koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Wind-Free ürünü Türkiye stoklarına Mayıs 2017 tarihinde girecektir.

Kampanya, Samsung tarafından ithal edilen ve kampanyaya katılan satış noktalarından 01 Nisan 2017-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında ön başvurusu yapılarak 30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alınmış kampanyaya dahil olan Samsung marka AR12MSPXBWK/SK Klima Ürünü için geçerli olup; bu üründen alan tüketicilere (“Katılımcı”), kampanya koşullarını yerine getirmeleri halinde Samsung Gear S3 kargo ile hediye edilecektir.

Kampanyaya katılım için katılımcıların www.samsung.com/tr/windfree sayfasına girerek, burada yer alan formu doldurarak, 01 Nisan 2017-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında ön başvuru yapmaları gerekmektedir. Ürünü kampanya koşullarına uygun olarak 30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alan katılımcıların, 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi’ni arayarak ürünün kurulumunu 15 Temmuz 2017 tarihine kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırması gerekmektedir. Belirtilen şekilde kurulum yaptırmayan katılımcılar kampanyadan faydalanamazlar. Ürün kurulumlarını gerçekleştiren katılımcılar, kampanyadan yararlanmak için 15 Temmuz 2017 tarihine kadar www.samsung.com/tr/windfree adresinde yer alan kampanya kayıt formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve ürün faturasının renkli ve okunaklı fotoğrafını yine aynı forma yüklemelilerdir. Kampanyaya katılan katılımcının, adına fatura düzenlenen kişi olması gerekmektedir.

sayfasına girerek, burada yer alan formu doldurarak, 01 Nisan 2017-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında ön başvuru yapmaları gerekmektedir. Ürünü kampanya koşullarına uygun olarak 30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alan katılımcıların, 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi’ni arayarak ürünün kurulumunu 15 Temmuz 2017 tarihine kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırması gerekmektedir. Belirtilen şekilde kurulum yaptırmayan katılımcılar kampanyadan faydalanamazlar. Ürün kurulumlarını gerçekleştiren katılımcılar, kampanyadan yararlanmak için 15 Temmuz 2017 tarihine kadar adresinde yer alan kampanya kayıt formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve ürün faturasının renkli ve okunaklı fotoğrafını yine aynı forma yüklemelilerdir. Kampanyaya katılan katılımcının, adına fatura düzenlenen kişi olması gerekmektedir. Kampanya ön başvuru formundaki bilgiler ile, ürün alımından sonra yapılan başvuru esnasında ve kurulum esnasında verilen bilgilerin aynı olması gerekmektedir.

Katılımcılar, girilen tüm bilgilerin eksiksiz ve kampanya koşullarına uygun olması durumunda, kampanyadan faydalanabilecektir.

Katılımcı bilgileri kampanya amacına uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacaktır. Samsung bilgilerinizi, kampanya kapsamında, Samsung Gizlilik Politikasına (https://www.samsung.com/tr/info/privacy.html adresinde bulunan) uygun olarak toplamakta, kullanmakta ve 3. kişilerle paylaşmaktadır.

Samsung, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı, geri çevirme yetkisine sahiptir.

Tüm kampanya koşullarını yerine getirdiği tespit edilen katılımcıya, hediyeye hak kazandığına dair bir SMS iletilir. Onaylanan başvuru tarihinden itibaren 45 gün içerisinde 3. kişi kargo firması tarafından hediye ürün teslimatı yapılır. Kampanya koşullarını yerine getirmediği tespit edilen katılımcılara ise, ilgili hediye cihaz kampanyasından faydalanamadığı bilgisi SMS ile iletilecektir.

Verilen adres bilgilerinin yanlış olmasından kaynaklanabilecek ve / veya tüketiciden kaynaklanan; tüm sair sorunlar sebebiyle teslimatın geç veya hiç yapılamamasından münhasıran katılımcı sorumlu olacaktır. Gönderim sürecinden kaynaklanan sorunlardan Samsung ve çalıştığı üçüncü taraf iş ortağı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hediye cihazın gönderileceğine ilişkin bildirimin SMS ile yapılmış olmasına rağmen, 45 gün içinde cihazı teslim edilmeyen katılımcılar, Samsung’un çağrı merkezini arayarak, sorunun incelenebilmesi amacıyla bilgilendirme yapmalılardır.

Kampanyaya dahil olan ürün ve hediye cihazlarda iade kabul edilmeyecektir. (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’ndan doğan istisnalar hariçtir). Ürünün herhangi bir sebeple iade edilmesi ve ücretinin geri alınması durumunda katılımcıya hediye verilen cihazın da iade edilmesi gerekmektedir.

Katılımcının hediye ürünün parasal karşılığını veya farklı renk ve modelini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Samsung’un her zaman, tek taraflı olarak kampanyayı sürekli veya geçici olarak durdurma; uzatma, kampanya koşullarında herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik yapma hakkı vardır. Değişiklikler, yukarıda belirtilen web-sitesinde ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir.

Kampanya kapsamı ürün model ve renkleri stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgiye ve kampanya koşullarına 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi ve www.samsung.com/tr/windfree adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Her bir tüketici kampanyadan sadece 1 kez faydalanabilir. Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Samsung