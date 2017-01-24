Samsung’un Yeni 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü Uygulaması

Samsung’un 8 Aşamalı Pil Güvenli Kontrolü Uygulaması hakkında detaylar ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Note 7’nin neden patladığını açıkladığı basın toplantısında duyurduğu; yeni üretim sürecindeki kalite kontrol ve ürün güvenliği standartları hakkında detaylı bilgiler ortaya çıktı. Aynı hatayı yapmak istemeyen teknoloji devi işi sıkı tutmak için tüm bu süreçleri yeniden gözden geçirdi.

Samsung, sektördeki kalite kontrol ve ürün güvenliği standartlarını yeniden tanımlıyor. Samsung, test süreçlerini geliştirerek ve yeni kontrol mekanizmalarını hayata geçirerek, ürün güvenlik süreçlerinde sektör standartlarını en üst seviyeye taşıdı.

Samsung Electronics, aylar süren kapsamlı araştırmaların sonunda Note 7 ile ilgili bazı yaşanan olayların nedenini; bunların yeniden yaşanmaması için alınan önlemleri Seul’de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Yenilikçi mobil deneyimini sektör standartlarının çok üzerinde bir ürün güvenliği yaklaşımıyla sunmayı hedefleyen Samsung; ürün güvenliği konusunda tüm test ve kalite kontrol sürecini yeniden tanımladığı bir dönem başlattı.

Yeni 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü Uygulaması!

Samsung’un yeni süreçle birlikte duyurduğu 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü uygulaması; parça denetiminden montaj ve sevkiyat aşamalarının izlenmesine kadar güvenliği her noktada ele alacak. Sektör standartlarını yukarı taşıyan 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü uygulaması şu aşamalardan oluşuyor:

Dayanıklılık Testi: Aşırı süre şarjda bırakma, pilin aşırı darbeye ve aşırı ısı değişimlerine maruz bırakılması gibi süreçlerin olduğu pil testi sıklığı arttırıldı.

Aşırı süre şarjda bırakma, pilin aşırı darbeye ve aşırı ısı değişimlerine maruz bırakılması gibi süreçlerin olduğu pil testi sıklığı arttırıldı. Gözle Kontrol: Her bir pilin teknik uzmanlar tarafından standartlara uygunluğunun kontrol edilmesiyle ilgili standartlar geliştirildi.

Her bir pilin teknik uzmanlar tarafından standartlara uygunluğunun kontrol edilmesiyle ilgili standartlar geliştirildi. Röntgen (X-Ray) Testi: Röntgen cihazları ile pilin iç yapısı kontrol edilerek olağan dışı durumların tedarikçi tarafından kontrol edilmesi sürecine Samsung daha kapsamlı şekilde dahil oldu.

Röntgen cihazları ile pilin iç yapısı kontrol edilerek olağan dışı durumların tedarikçi tarafından kontrol edilmesi sürecine Samsung daha kapsamlı şekilde dahil oldu. Şarj ve Deşarj Testleri: Piller yoğun bir şarj ve deşarj süreci kapsamında test edilmeye başlandı.

Piller yoğun bir şarj ve deşarj süreci kapsamında test edilmeye başlandı. TVOC Testi: Pilden ve cihazdan en ufak bir sızıntı olmadığının kontrol edildiği test süreci uygulamaya kondu.

Pilden ve cihazdan en ufak bir sızıntı olmadığının kontrol edildiği test süreci uygulamaya kondu. Söküm Testi: Pilin tedarikçi tarafından iç yapısının sökülerek kalite kontrolünün gerçekleştirdiği süreç; aynı zamanda Samsung tarafından da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı.

Pilin tedarikçi tarafından iç yapısının sökülerek kalite kontrolünün gerçekleştirdiği süreç; aynı zamanda Samsung tarafından da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı. Aşırı Kullanım Testi: Tüketicilerin pile aşırı yük bindiren farklı tüketim alışkanlıklarına ait senaryoların simülasyonlarının gerçekleştirilmesine başlandı.

Tüketicilerin pile aşırı yük bindiren farklı tüketim alışkanlıklarına ait senaryoların simülasyonlarının gerçekleştirilmesine başlandı. OCT Testi: Her bir birim ve cihazın tamamı için ayrı ayrı voltaj değişikliklerinin tedarikçi tarafından gözlemlendiği süreç, aynı zamanda Samsung tarafından da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı.

Samsung Çok Katmanlı Güvenlik Önlemleri Protokolü

Samsung, Çok Katmanlı Güvenlik Önlemleri Protokolünü de yeni ürün geliştirme süreçlerine ekledi. Bu kapsamda Samsung, ilk katmanda donanım sağlamlığına odaklanarak ürünlerin tasarımından materyallerin seçimine her detayı ilgilendiren sıkı uygulamaları devreye aldı. İkinci katmanda ise, geliştirilmiş yazılım algoritmaları ile, donanıma dayalı önlemleri daha da güçlendirdi. Yazılım algoritmaları, pil şarjı için genel sıcaklık düzeyleri, elektrik akımı seviyeleri ve sürelerini takip ederek ürünün güvenli çalışmasını sağlıyor.

Yeni ürün geliştirme süreçlerinde tam güvenliği sağlamak üzere Samsung; ayrıca bağımsız danışmanlar, akademisyenler ve araştırmacılardan oluşan Pil Danışma Kurulu oluşturduğunu duyurdu. Kurulda yer alan isimler arasında; Cambridge Üniversitesi Kimya Profesörü Clare Grey, Berkeley Üniversitesi Materyal Bilimi ve Mühendislik Bölümü Profesörü Gerbrand Ceder; Stanford Üniversitesi Materyal Bilimi ve Mühendislik Bölümü Profesörü Yi Cui gibi alanının en uzman isimleri yer alıyor.

Samsung, yeni ürün geliştirme süreci ile sektördeki ürün güvenlik standartlarını yeniden tanımlayarak; sadece şirket için değil, sektörü için de önemli bir gelişim imkanı sunuyor.