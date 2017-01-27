Sanal Arenada İlk Derbi Fenerbahçe – Galatasaray; Bu Pazar

Fenerbahçe ve Galatasaray League of Legends’da ilk kez kozlarını paylaşmak üzere 2017 Şampiyonluk Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

29 Ocak Pazar saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada, 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports takımları, tarihlerinde ilk kez espor arenasında rakip olarak mücadele edecek.

Başta futbol olmak üzere birçok branşta yıllardır süregelen Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabeti League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne de taşınıyor. İki kulübün bu yıl Şampiyonluk Ligi’nde mücadele etmeye başlayan espor takımları 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, 29 Ocak Pazar günü saat 16.00’da ilk randevu için karşı karşıya gelecek!

Ezeli rekabette ilk espor randevusu

1907 Fenerbahçe Espor – Galatasaray Esports karşılaşması, League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV’den canlı olarak yayınlanacak. Ligdeki tüm takımları ve karşılaşma saatlerini görmek için buraya tıklayınız.