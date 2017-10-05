Sandisk Aşırı Sıcaklara Dayanıklı SD Kartlar Duyurdu

Sandisk Yeni SD Kartlar Duyurdu!

Sandisk aşırı sıcaklara dayanıklı SD Kartlar Duyurdu. Bununla birlikte sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışmanız gerçekten gerekiyor mu?

Sandisk extreme iklim koşullarına dayanıklı yüksek hızlı SD kartları duyurdu. AnandTech‘te yer alan habere göre şirket, aşırı sıcak iklim koşullarında çalışan bir dizi yüksek hızlı SD kart yayınladı.

Endüstri kullanımına uygun olarak bilinen yüksek hızlı kartlar sıfırın altındaki sıcaklıkların altında, Avustralya-yaz sıcağında (-40 ° C ila 85 ° C / -40 ° F ila 180 ° F)’ a kadar çalışabiliyorlar.

Endüstri kartları SD (8GB – 64GB) ve microSD formatları (8GB – 128GB) arasında.

Söz konusu modeller gözetleme kameraları, dronlar, fabrika otomasyonu ve ağ donanımları gibi endüstriyel senaryolarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca hızlı okuma ve yazma sürelerine (50/80 MB / s) sahiptir. Yani gözetimleme kameralarının uygulamalar için yüksek bit hızında video akışı yapma kapasitesine sahip oldukları anlamına gelir.

Endüstriyel kartta ayrıca, flaş bellekteki dosyaların bozulmasını önleyen, otomatik okuma yenileme özelliği bulunmaktadır.

Sandisk Aşırı Sıcaklara Dayanıklı SD Kartlar

Fiyatı konusunda bir açıklama yok. Ancak gerçekten bu sıcaklıklarda çalışmaya ihtiyacınız olur mu? bilemiyorum.

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