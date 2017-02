SAP, CancerLinQ ile Kanser Teşhis ve Tedavisinde Yeni Dönem Başlattı!

Yazılım devi SAP 4 Şubat Dünya Kanser Gününde; Kanser tedavisinde büyük veri ve analitik çözümlerinin kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğunu gösteren çalışmalarıyla ilgili bilgi yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2032’ye kadar kanser hastalarının sayısının 22 milyona ulaşmasını bekliyor. Bu da, 20 yılda 8 milyon yeni hasta anlamına geliyor. Kanser hastaları için en büyük tehdit olan zaman kaybı ise teknoloji ve büyük verinin analizi sayesinde artık önlenebiliyor.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, iş dünyasına sunduğu çözümlerin yanında sağlık alanında da çığır açan çözümler geliştiriyor. SAP, bu alandaki uzmanlığı ile küresel anlamda kanserle savaş konusunda aktif sorumluluk üstleniyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) başta olmak üzere birçok iş ortağıyla sağlık sorunlarının analizi ve çözümü için çalışıyor.

SAP, ASCO’nun CancerLinQ platformu için sağlık sektöründe dünyanın en büyük teknoloji projelerinden birini yürütüyor; büyük veri ve analitik çözümleri ile kanser tedavisinde devrim niteliğinde çalışmalara imza atıyor.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP; sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji uzmanlığı ile tüm dünyada insan yaşamının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Sağlık alanındaki çalışmalarıyla kanserle mücadele gibi hayati konularda çığır açan çözümler geliştiren SAP; özellikle hastalıkların tanısı, tedavisi ve nihayetinde önlenmesinde yardımcı olmak üzere tıbbın sadeleştirilmesi için gelişmiş veri analizi teknolojileri sunuyor.

SAP CancerLinq Platformu çalışmalarıyla teşhis ve tedavide zaman kazandırıyor!

Böylece teşhis ve tedavide kazanılan zaman, pek çok insan için kansere karşı mücadelede büyük önem teşkil ediyor. SAP böylelikle, bu ekosistemdeki her parçayı kapsıyor. Hastane yöneticileri ve çalışanlarına tüm iş süreçlerini yönetip kontrol edebilecekleri; tüm bilgileri tek bir platformda toplayabilecekleri, yerleşik ve bulut tabanlı çözümler sunuyor. Mobil uygulamalarla kullanıcıların her an her yerde bilgiye ulaşmasını sağlayan SAP; bu çözümler sayesinde teknolojik dönüşümle teşhis ve tedavi süreçlerini geliştiren sağlık ve araştırma kuruluşları; hızlı veri analizi sayesinde kişiye özel bir yaklaşımla kanser hastalarının zamanla yarışına destek olabiliyor.

SAP CancerLinq Platformu için teknolojik dönüşüm projeleri yürütüyor.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) başta olmak üzere; birçok iş ortağıyla sağlık sorunlarının analizi ve çözüm üretimi çalışmalarında yer alan SAP; ASCO’nun CancerLinQ platformu için dünyanın sağlık sektöründeki en büyük teknolojik dönüşüm projelerinden birini yürütüyor. CancerLinQ platformu tüm elektronik kaynaklardan elde edilen kanser tedavi verisini gerçek zamanlı olarak birleştirme ve analiz etme fırsatı sunuyor. Bu platform, büyük verinin analizi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki milyonlarca hastanın; bilgileri ve tedavi süreçleriyle ilgili gelişmelerin tek bir platformda toplanmasıyla kansere karşı savaşta yeni bir cephe açılmasını sağladı.

SAP büyük veri ve analitik çözümleri ile kanser tedavisinde devrim niteliğinde çalışmalara imza atıyor!

Tıp sektöründe günden güne önemi artan bulut tabanlı teknoloji platformları; onkologlara dijital görüntüleme, gelişmiş moleküler teşhis ve elektronik tıbbi kayıtlar da dâhil olmak üzere; benzeri görülmemiş miktarda veri sağlayarak gelişmiş teknolojilerden faydalanma olanağı veriyor.

SAP, ASCO işbirliği sayesinde ASCO’nun tüm onkoloji verileri ve uzmanlığı SAP HANA Platformu’nda toplanıyor. Ortak kullanım için CancerLinQ ile Onkolog’lara sunuluyor.

SAP’nin büyük veri teknolojileri ve gelişmiş analitik çözümleri sayesinde oluşturulan hasta veritabanından; klinik bilgi sistemleri, tümör kayıtları, ve doktor notları gibi bir çok kaynaktan gelen binlerce hasta bilgisine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Doktorların anlık bilgi paylaşımına imkan sağlayan sistem; doktorlara hastaların geçmiş medikal hikayelerini de bir araya getirip analiz şansı sunuyor. Teşhis sürelerini kısaltarak en iyi tedaviyi belirlemelerine yardımcı oluyor.

SAP CancerLinq Platformuna eşsiz avantaj sağlıyor

Bu noktada ise SAP HANA, CancerLinQ platformuna eşsiz bir avantaj sağlamış oluyor. Bugüne kadar, 76’dan fazla onkoloji kliniği CancerLinQ’e katılmış olup; 1800’den fazla onkoloji uzmanı ve 1.7 milyondan fazla bireysel hasta, bu tedavi ağı içerisinde yer alıyor.

SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin konuyla ilgili şöyle konuştu:

SAP olarak sunduğumuz çözümler ile 25’ten fazla sektörün dijital dönüşüm yolculuklarında en yakın iş ortağı olarak çalışıyoruz. SAP’nin bu anlamda DNA’sında karmaşık süreçlere sade çözümler sunmak yer alıyor. Sağlık sektörüne yönelik çalışmalarımızı da aynı vizyonla yürütüyoruz. Klinik araştırmalar ve tedavi hizmetleri ile milyonlarca insanın yaşam kalitesini artıran sağlık kuruluşları; dijital dönüşüm sayesinde bu yeni çağa adım atıyor. Stratejik işbirlikleri ve geliştirdiğimiz Bütünleşik Sağlık Platformu (Connected Health Platform) ile iş ortaklarımızla birlikte; günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan kansere karşı mücadelede zamanı ileri saran yenilikçi çözümleri pazara sunuyoruz. Hastayı merkeze alarak, hastanelerin ve araştırmacıların bir araya geldiği küresel bir ekosistem oluşturan SAP olarak; büyük veri ve gerçek zamanlı analitik çözümler ile sağlık hizmetlerinde inovasyonu artırıyor, farklılaştırılmış tedavi yöntemleri ile hastaların iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan teknolojik devrimin mimarlarından biri olarak tüm dünyada insan yaşamını iyileştirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

