Seçmen Sorgulama 2017, Nerede Oy Kullanacağım?

Seçmen Sorgulama 2017, Nerede Oy Kullanacağım?

Seçmen Sorgulama 2017! Yaklaşan Referandum Oylaması için tüm dikkatler Yüksek Seçim Kuruluna çevrildi. YSK referandum takvimini açıkladı.

Kim Nerede Oy kullanacak? Seçmen Sorgulama Ekranı’na nasıl ulaşabilirim? Tüm detaylar burada.

Seçmen Bilgilendirme Hizmeti

Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde; seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz. Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada “E-Posta Adresi” ve/veya “Cep Telefonu” bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.

Oy kullanacak seçmenler sorgulamalarını yüksek seçim kurulunun internet sitesinden yapabilecekler. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilecek.

SEÇMEN SORGULAMA KOLAYLIĞI İşte gelen açıklamanın tamamı… Bilindiği üzere e-Devlet hizmetleri ile vatandaşlara,kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda etkin ve verimli bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Aktif kullanıcı sayısı her geçen gün artan e-Devlet kapısında vatandaş, tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duymadan erişebilmektedir. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu olarak, seçmen bilgilerine yönelik vermiş olduğumuz aşağıdaki hizmetlerin,kamu kurum ve kuruluşlarının ortak platformu olan e-Devlet kapısı üzerinden de verilmesininvatandaş odaklı iş süreçlerini kısaltacağından memnuniyeti arttıracağı kanaatindeyiz. Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler e-Devlet kapısı üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilecektir: • Kendisinin ve kendisi ile aynı hanede bulunan seçmenlerin seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığı, • Kaydı bulunmayan, kaydında düzeltme yapmak veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen seçmenlerin başvuru adımları ile ilgili açıklamalar, • Askı döneminde aynı binada oturan seçmenler, • Seçim dönemi içinde kendisinin ve aynı hanede oturan seçmenlerin oy kullanacağı sandık bilgileri, • Seçmen bilgi kâğıdı, • Seçim günü oy verme ile ilgili bilgiler, • Engelli olduğu halde seçmen kütüğünde engelli kaydı bulunmayan seçmenlerin başvuru için yapması gerekli iş adımları. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler e-Devlet kapısı üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilecektir: • Kendisinin yurt dışı seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığı, • Bağlı bulunduğu dış temsilcilik bilgisi, • Askı döneminde bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunması durumunda yapması gereken iş adımları ile ilgili açıklamalar, • Seçim dönemi içinde sandık kurulacak dış temsilcilikler ve adres bilgileri ile gümrük kapılarına ait bilgiler, • Yurt dışında oy verme tarih aralıkları, • Seçim günü oy verme ile ilgili bilgiler.

Yurt içi Seçmen_Sorgulama 2017 için tıklayınız.

Yurt Dışı Seçmen_Sorgulama 2017 için tıklayınız.

Referandum Takvimi 2017 – Seçmen Sorgulama 2017, Nerede Oy Kullanacağım?

Seçmen sorgulama ekranı e-devlet üzerinden aktif edilmiş durumda. 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan anayasa referandumu seçmen listeleri askıya çıkıyor.

2017 seçmen listesinde adını online sorgulamak isteyen vatandaşlar e-devlet’in turkiye.gov.tr adresine girerek seçmen listelerini kontrol edebilirler.

Seçmen listelerini muhtarlıklardan kontrol etmek isteyen seçmenler ise 18 Şubat 2017 Cumartesi gününe kadar beklemek zorunda.

Muhtarlıklarda seçmen listeleri 18 Şubat 2017 Pazar günü sabah saat 08.00’de askıya çıkacak. Seçmen listesi sorgulama için son gün ise 26 Şubat 2017 Pazar saat 17.00. Anayasa referandumunda oy kullanmak isteyen seçmenler 10 gün içinde isimlerini online ve muhtarlıklar aracılığıyla kontrol etmeleri gerekiyor.

Seçmen sorgulama sonrası seçmen listelerinde adı bulunmayan vatandaşların da 26 Şubat’tan önce itirazda bulunması gerekiyor.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri sabah 08.00’de askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak.

Yurt dışı seçmen kütüğü, “www.ysk.gov.tr” adresinden ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. YSK’nın www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

26 Şubat’ta, muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itirazlar sona erecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazlar Türkiye saati ile 17.00’de sona erecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları, www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanacak.

10 Mart 2017 Cuma günü, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri “www.ysk.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

11 Mart: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları basılacak, basımı tamamlandıkça plan dahilinde dağıtılacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

18 Mart: İlçe seçim kurulunun siyasi parti üyelerince sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listelerin ilçe seçim kuruluna verilmesinin son günü. (15:00) İlçe seçim kurulu başkanı ve ilçe seçim kurulunun siyasi parti üyeleri tarafından önerilen başkan adayları arasından; ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi.

Referandum Takvimi 2017

19 Mart: Yurt içi sandık kurullarında yer alacak üye listelerinin siyasi partiler tarafından verilmesinin son günü.

23 Mart : Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe siçim kurulunca karara bağlanmasının son günü.

24 Mart: İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partilere duyurulmasının son günü.

27 Mart: Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.

30 Mart: TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için; kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK’ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.

31 Mart: Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.

9 Nisan: Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.

12 Nisan: İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

15 Nisan: Seçim propagandası saat 18:00’de sona erecek.

16 Nisan: Oy kullanma günü.

Seçmen Sorgulama 2017, Nerede Oy Kullanacağım?