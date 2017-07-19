Şeffaf Aparey ORTHERO, TÜRKİYE’de 3D Yazıcı ile Üretilen İLK ve TEK

İLK YERLİ ŞEFFAF APAREYİ İTÜ’LÜ GİRİŞİMCİ GENÇLER 3D YAZICI İLE ÜRETİYOR

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Türkiye’nin ilk ve tek 3D yazıcı kullanılarak üretilen şeffaf apareyi ORTHERO, bir grup İTÜ mezunu girişimci gencin geliştirdiği çok özel bir teknolojiyle üretiliyor.

Dişlerdeki çapraşıklık, diş aralığı gibi problemleri metal diş telleri olmadan, kişiye özgü üretilen en ileri ortodontik tedavi yöntemiyle çözen ORTHERO, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde üretiliyor. İTÜ mezunu girişimci gençlerin geliştirdiği çok özel bir teknolojiye sahip ORTHERO’nun üretimi için 2014 yılında çalışmalara başlandı. Şimdiye kadar 4 bin vakayı yüzde 98 oranında başarıyla tamamlayan ORTHERO, Türkiye’nin ilk yerli ve 3D yazıcı teknolojisiyle kişiye özel üretilen şeffaf apareyi olma özelliğini taşıyor. ORTHERO’nun en önemli ayrıcalığı yerli rakiplerine göre daha teknolojik ve güvenli olması, yabancı rakiplerine göre çok daha hızlı ve uygulanabilir fiyatlarla üretebiliyor olması, ürünün satışında sonra da diş hekimlerine destek olması ve süreci takip ederek vakaya özgü tedavi süreci uygulamasıdır.

Şeffaf Aparey ORTHERO – Telsiz Tedavi Yöntemi

ORTHERO’nun Kurucu Ortaklarından Seyyid Bucak,

“3D yazıcı, üç boyutlu bilgisayar datasını katı, elinizle tutabileceğiniz gerçek nesnelere dönüştüren bir yeni bir teknolojidir. ORTHERO girişimcileri olarak uzun yıllar bu teknolojiyi Türkiye’de hayata geçirmek için çalıştık. 2012 yılında çalışmalara başladık ve 2014 yılında tam olarak üretime geçtik. Türkiye’nin önemli iş insanları ve saygın diş hekimleri yatırımcılarımız arasında bulunuyor. ORTHERO’nun hem Türkiye’de hem de Ortadoğu pazarında başarılı olacağına inanarak ürünümüze ve üretim sürecimize yatırım yaptılar” dedi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı

ORTHERO’nun kullandığı malzemenin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı olduğunun altını çizen Bucak, “Görünmez, şeffaf, hızlı sonuç veren ORTHERO, metal diş teller ile karşılaştırıldığında rahatsızlık vermeyen, istenildiği zaman takıp çıkarılabilir kişiye özgü üretilmiş bir ürün. Son derece ulaşılabilir fiyatlarla satışını gerçekleştirebilmek adına, optimize edilmiş 3D yazıcılar ile üretimi yapıyoruz. Tamamen bilgisayar başında tüm analizin her bir adımının planlandığı bir süreç ortaya koyuyoruz.

ORTHERO ?

Türkiye’de ilk yerli ve kişiye özel üretilen şeffaf apareyleri ile hastaların dişlerini ideal hale getiren; telsiz tedavi yöntemi ORTHERO, estetiksel ortodonti tedavisinde en son teknolojiyi sunuyor. Görünmez, şeffaf, hızlı sonuç veren ORTHERO; metal diş telleriyle karşılaştırıldığında rahatsızlık vermeyen, istenildiği zaman takıp çıkarılabilen özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Orthero Nedir ?

Estetiksel ortodontik tedavilerde gelinen en son teknoloji olan Seffaf Aparey, kisiye özgü üretilmis görünmez akıllık plakların sırayla kullanılmasıyla hastanızın dislerini ideal hale getiren telsiz ortodontik tedavi yöntemidir.Ortodontistlerimizin onayladığı tedavi planına göre hastanıza hazırladığımız şeffaf apareyleri ve gerekli tüm malzemeleri size gönderiyoruz. Hekimlerimizin yapması gereken, hastalarına plakları uygulamak ve tedavinin plandığı gibi gittiğini takip etmektir.

Orthero