Sende mi Mercedes! Mercedes 3 Milyon Aracını Geri Çağırdı

Emisyon skandalı konusunda Mercedes’inde başı dertte!

Sende mi Mercedes! Mercedes 3 Milyon Aracını Geri Çağırdı.Volkswagen’den sonra bir başka alman otomobil devininde emisyon değerleriyle oynadığı iddia edilmişti.

Bu iddialar sonrası Stuttgart mahkemesinin bir soruşturma başlattığını ve Almanya’daki MERCEDES Benz Tesislerinde 23 Savcı ve 230 Polisinde katıldı bir arama gerçekleştirilmişti. Mercedes Benz’in 4 Ayrı eyaletteki toplam 11 tesisinde eş zamanlı aramalarından sonra Mercedes’den bugün flaş bir karar geldi.

Firma yaptığı açıklamada 3 milyon dizel aracını geri çağırdığını açıkladı.

Almanya merkezli Mercedes Benz firması geçtiğimiz günlerde diğer rakipleri gibi emisyon değerleriyle oynadığı iddialarının hedefinde yer almıştı.

Mercedes 3 Milyon Aracını Geri Çağırdı

Bugün şirketten yapılan açıklamada Avrupa’daki 3 milyon dizel aracın geri çağrıldığı açıklandı. Şirket geri çağırma gerekçesi olarak dizel araçlarda yapacakları emisyon geliştirme operasyonunu gösterdi.

Daimler CEO’su Dieter Zetsche ise yaptığı açıklamada;

“Dizel motorlar hakkındaki tartışmaların belirsizlik yarattığını” söyledi ve yapılacak operasyonla dizel motorlara olan güveni güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şirket operasyonda müşterilerinin bir ödeme yapmayacağını belirtirken uzmanlar şirketin kasasından tahmini olarak 220 milyon Euro çıkacağını belirtiyor.

Bild gazetesi daha önce söz konusu soruşturma kapsamında üst düzey yöneticilerin bulunmadığını duyurmuştu.

Dizel emisyon skandalı deyince hiç şüphesiz aklımıza bir diğer Alman otomobil devi Volkswagen geliyor. Volkswagenin 2015 yılında dünya çapında milyonlarca otomobilin emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu.

Anlaşılan bu durum Almanlar otomobil pazarı için bir başka sıkıntınında başlangıcı.