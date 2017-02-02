Sevgililer Günü Hediye Alışkanlıkları Araştırmasının İlginç Sonuçları

Sevgililer Günü Trendleri Mastercard anketiyle ortaya çıktı.

Sevgililer Günü Hediye Alışkanlıkları araştırmasının ilginç sonuçları…

Mastercard’ın dünya genelinde hediye alışkanlıklarını ortaya koyan anketi, iş sevdiklerimize gelince hediye alımı için online alışveriş yerine yüzyüze alışverişi tercih ettiğimizi gösteriyor.

Hediye harcamalarının bir haritasını da çizen ankete göre ankete katılanların sadece %6’sı Sevgililer Günü hediyelerini online alırken %90’ı hediyelerini kendi elleriyle seçmeyi tercih ediyorlar.

Türkiye’de ise online alışverişlerin oranı benzer bir oran sergilerken (%7), yüzyüze alışverişi tercih edenlerin oranı %71.

Sevgililer Günü Hediye Alışkanlıkları Neler?

Mastercard, Sevgililer Günü’ndeki alışveriş tercihleri belirlemek için Türkiye’nin de arasında olduğu 200 ülkede son 4 yılın hediye alışkanlıklarını araştırdı. Dünya genelinde kutlanan bu günde alışveriş tercihlerini ortaya koyan anket; online alışverişin son yıllardaki karşı konulamaz yükselişini gözler önüne sererken, özellikle tercihlerimizin bu gibi özel günlerde diğer günlere kıyasla büyük farklılık gösterdiğini vurguluyor.

Sevgililer Günü Hediye Alışkanlıkları araştırması, söz konusu sevdikleri olduğunda, tüketicilerin hediyelerini online almak yerine bizzat yerinde almayı tercih ettiklerini gösteriyor. Araştırmaya göre ayrıca tüketiciler sevdiklerine maddi değeri yüklü hediyeler vermektense paha biçilemez deneyimler yaşatmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle Sevgililer Günü’nde dünya genelinde konaklama ve restoran harcamaları 2016 yılında önceki yıla kıyasla %31 artış göstermiş. Kısacası, online alışverişin son yıllardaki karşı konulmaz yükselişine rağmen aşk ezber bozabiliyor.

Türkiye’de konaklama harcamaları birinci sırada

Türkiye’de çiftler %35’lik payla en çok otel paketlerini değerlendirmeyi tercih ederken, restoran harcamalarının tüm harcamalar içindeki payı %7. Konaklama harcamalarında Türkiye’yi İsviçre, İspanya ve Avusturya takip ediyor. İsveç, Polonya ve Latin Amerika ülkeleri kalbe giden yolun mideden geçtiğine inanıyor ve sevdikleriyle romantik bir akşam yemeğini tercih ediyor. Geleneksel aşıkların tercihi olan çiçek, kart ve mücevhere yapılan harcamalar tüm Avrupa genelinde 2013’ten bu yana giderek düşüyor ve yerlerini pahabiçilemez deneyimler yaşatmaya yönelik harcamalar olan restoran ve otel kategorisine bırakıyorlar. Bu konuda dünyadaki trende İtalyan ve Hollandalı aşıklar karşı koyarak sevgilerini gösterirken klasik yöntemlerden vazgeçmiyorlar. İtalya’da mücevher alımları %15-18 oranlarını korurken, Hollanda’da çiçek alımı oranının genel olarak %11-12 olarak gerçekleştiği görülüyor. Orta Doğu’da ise %23’lük payı ile yine mücevher en çok tercih edilen hediyeler arasında.

Mastercard ile her anı özel kılabilirsiniz

Mastercard, hediye seçiminde zorlanan veya hediye seçmek için geç kalan kart sahiplerine mutlaka www.pahabicilemezistanbul.com adresine girerek birbirinden etkileyici deneyim ve fırsatlara göz atmalarını öneriyor. İster sanatsever olsun, ister gurme ya da keşfetmeye tutkun bir gezgin, sevdiğinizi şımartacak tüm öneriler bu adreste.

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