Sevgililer Gününüze Renk Katacak Hediyeler Nereden Alınır?

Sevgililer Gününüze Renk Katacak Hediyeler Nereden Alınır?

Yeni bir Sevgililer Günü geldi çattı. Bu özel günü en ince ayrıntısına kadar planlayan sevgililer, birbirlerine hediye seçmekte zorlanıyor.

Evidea.com sevgilisine ne hediye alacağına karar veremeyenlere binlerce hediye alternatifi sunuyor. Romantik bir akşam yemeği için birbirinden şık servis takımları, odaların havasını değiştiren birbirinden şık mumlar, sıcacık sohbetlere eşlik edecek kahve setleri, çiftlerin seçtiği onlara özel fotoğraflarla hazırlanan tablolar ve en mutlu anlarınızı sergileyecek fotoğraf çerçeveleri gibi birçok seçenek Evidea.com’da…

14 Şubat günü sevgililer için çok önem taşıyan en özel anlardan bir tanesidir. Bu günü dünya üzerindeki milyonlarca çift eşlerine ve sevgililerine hediye alarak ölümsüzleştirir. Evidea.com kırmızının, aşkın ve tutkunun günü olarak bilinen Sevgililer Günü’nde çiftler için bu üç öğeyi bir araya getiren binlerce hediye alternatifi sunuyor. Bu seçeneklerden birkaçını Evidea.com sizler için özel önerilerle derledi. www.evidea.com, o günü ölümsüzleştirmek isteyenler sevgilileri bekliyor.

Mumlar ile romantizm

Mumların romantik gücü tartışılmaz! Evinizin giriş kapısından başlayarak yatak odanıza kadar yere küçük, renkli mumlar yerleştirerek bir mum yolu yaratabilir ya da hafif bir müzik eşliğinde mumlar ile bezenmiş bir masada romantik bir yemek yiyebilirsiniz.

Fotoğraf sürprizi

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları sergileyebileceğiniz çerçeveler iyi bir hediye alternatifi olacaktır.

Aşk pastası

Kalpli kalıplar alarak Sevgililer Günü’ne özel lezzetler yaratabilir, sevgilinizi şaşırtabilirsiniz.

En güzel sohbetlere eşlik edecek fincan setleri

Bu fincan setleri ve içinde mis gibi bir kahve eşliğinde sevgilinizle birlikte doyumsuz bir sohbete dalabilirsiniz.

Kişiye özel tablolar

Sizin seçtiğiniz ve size özel fotoğraflarla hazırlanan tablolarla hem eviniz hem de aşkınız renklenecek.

Kahvaltı sürprizi

Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü… Sevgilinizi şımartmak için özel olarak hazırladığınız kahvaltısını şık bir servis tepsisiyle yatağına götürebilirsiniz.

Sevgililer Gününüze Renk Katacak Hediyeler Nereden Alınır?