Sevimli Çizim Robotu Line-US, Yaptığınız Her Şeyi Anında Çiziyor!

Line-US Şimdiye kadar gördüğümüz en şirin en sevimli çizim robotu.

Sevimli Çizim Robotu Line-US!

Bu sevimli küçük robot, yaptığın her şeyi çiziyor. Karmaşık çizimlerin internetine hoş geldiniz!

Şu anda Kickstarter projesi olarak destek arayan proje, esasen tabletinizdeki veya akıllı telefonunuzla bir uygulama vasıtası ile bağlanan, çektiğiniz herşeyi gerçek zamanlı olarak kağıda dökmenizi sağlayan bir kol, bir çizim robotu. Uygulama hem MAC hemde PC’ler üzerinde çalışabiliyor.

Gücünü USB üzerinden alan sevimli Çizim Robotu Line-US!

Onu mimiklerinizi kağıda dökmek için bile kullanabilirsiniz. Yada Wi-Fi üzerinden internete bağlayıp dünyanın her yerine mesaj gönderip alabilirsiniz. Gönderdiğiniz kişide de aynı uygulama yüklüyse çizimlerinizi doğrudan ona gönderebilirsiniz.

Line-us yaratıcıları, birbirlerinin çizimlerini bir uygulama yoluyla paylaşan bir kullanıcı topluluğu oluşturmak istediklerini söylüyorlar.

Line-us, Scratch, Arduino, Raspberry Pi ve Python ile bağlantı kurmak için kendi arayüzüne sahiptir ve çeşitli şekillerde uyarlanabilir.

Proje şu anda tamamen finanse edilmiş durumda. Ancak avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyen kampanyaya dahil olabiliyorlar. 124$ yerine 86$’a alabilirsiniz.

Teslimatlar Ekim ayında dünya genelinde başlayacak.

Kickstarter