Sharp AQUOS S2, Uçtan Uca Ekranıyla Yeni Nesili Temsil Ediyor

Sharp Yeni Trend’e uydu, Edge-to-Edge Ekranlı yeni modelini duyurdu!

Sharp AQUOS S2, Uçtan Uca Ekranıyla Yeni Nesili Temsil Ediyor.

Andy Rubin’in Essential Phone‘u bize uçtan uca ekranlı akıllı telefonları son dönemde sevdirebilirdi. Ancak unutmayın ki Sharp bundan önceki Android telefonlarında benzer tasarımı kullanıyordu. Tam 28. kez…

Japon Markası oldukça tanıdık görünen 29. sürümü bugün duyurdu. Sharp AQUOS S2 olarak adlandırılan 29. sürüm resmen tanıtıldı.

Sharp AQUOS S2 ‘nin ekranına baktığımızda ekranın üst kısmındaki kamera alanın etrafını kaplayan 5.5 inçlik 2.040 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran dikkat çekiyor. Burada ki Belirgin Fark Essintial Phone göre belirgin şekilde köşeler kırpılmış. En azından hoş Yüzde 135 sRGB grenk gamı ve 550 nitlik bir parlaklık elde edilebiliyor.

Sharp’in kendi Free Form Display teknolojisi sayesinde, Sharp AQUOS S2 ‘nin etkileyici yüzde 87.5’lik ekran-gövde oranı var. Ayrıca yeni nesil telefonlardan beklendiği gibi daha küçük bir gövdeye (4.9 inçlik gövdeye) 5.5 inçlik ekran sığdırılmış. Pil Konusunu bu noktada merak edenlere hemen belirtelim. 3.030 mAh’lik bir batarya ile geliyor.

Sharp AQUOS S2 İşlemcileri

Gücünü orta sınıf QualComm’un Snapdragon 660 (8x Kryo 260; 2.2GHz + 1.8GHz; 14nm) veya Snapdragon 630 (8x ARM Cortex A53; 2.2GHz + 1.8GHz; 14nm) işlemcilerden alıyor olacak.

Kamera tarafında 10 numara tabir edecek kadar olmasa da bir çift güzel kameraya ile donatılmış olarak geliyor. Ön kameranın f / 2.0 diyafram değerine sahip bir 8 megapiksel 1.4um sensörü var, modülün kompakt yapısı göz önüne alındığında oldukça iyi.Arka kamera ise bir çift f / 1.7512 megapiksel sensörüne ilave 8 megapiksellik sensörden oluşmakta.

Sharp AQUOS S2 ‘nin hangi pazarlara gireceği henüz belli değil ancak şu an için Sharp Çin’de ön sipariş alımına başlıyor.

Satış Fiyatları ise;

Snapdragon 630, 4GB RAM ve 64GB Depolama alanı 2.499 Yuan (yaklaşık 370$), siyah, beyaz, mavi ve nane yeşili renkleri olacak

Premium modeli ise Snapdragon 660, 6GB RAM, 128GB Depolama alanı 3.499 Yuan (yaklaşık 520$) 3Boyutlu Cam seçenekli ancak bu modelde nane yeşili rengi bulunmuyor.