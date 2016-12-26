Sıcacık Tutan Teknolojik Kablosuz Kulaklıklı Bere

Yeni yılda farklı hediye düşünenlere Kablosuz Kulaklık Bere!

İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar markası SBS; sadece mobil cihazlar için geliştirdiği ürünlerle değil, farklı ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi ürünleri ile de adından söz ettiriyor.

Sıcacık tutan teknolojik bere!

Ülkemizde Aksoy Bilişim güvencesi ile satışa sunulan kulaklıklı bere ve kablosuz kulaklıklı bere; sıcacık bir yılbaşı hediyesi arayanlara farklı ve renkli alternatifler sunuyor.

Kulaklıklı bere

Beyaz, siyah ve gri olmak üzere üç renk seçeneği bulunan SBS yün bere; entegre mikrofonlu kulaklığı ile soğuk kış aylarında farklı ve pratik bir kullanım şekli sunuyor.

3,5 mm’lik girişi ile birçok akıllı telefon modeli ile uyumlu olan ürünün üzerinde, gelen telefon çağrılarını yanıtlamayı ve sonlandırmayı sağlayan buton da yer alıyor.

Kablosuz kulaklıklı bere

Entegre Bluetooth kulaklıkları ve mikrofonu ile spor yaparken; müzik dinlemeyi ve telefon görüşmesi yapmayı sağlayan SBS kablosuz kulaklıklı bere, sadece 63 gram ağırlığında. 10 metreye kadar menzili bulunan ürün, 100 saate kadar bekleme ve 5 saate kadar kullanım sunan pil ömrüne sahip.

Fiyatı 129.90 TL

SBS Kablosuz Kulaklıklı Bere Galeri

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