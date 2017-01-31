Hem Cihaz hem de SIM Kilidi Parmak izi’yle Açılacak!

Akıllı telefonlar, hem cihazda hem de SIM kartta parmak izinizi eşleştirmeye başlayacak.

SIM kilidi parmak izi güvenliği ne işe yarayacak? Parmak izinizin yakında telefonunuzun ekran kilidini açmaktan çok daha fazla işlevi olacak.

Tayland, yeni ön ödemeli veya faturalı SIM kartlarına parmak izinizi eşleştirmekte kullanılacak, parmak izi kayıt imkanını sunmayı planlıyor. Yeni tür SIM kartlarda parmak izi bilgisi eşleştirmek için kayıt edilebilecek.

Bangkok Post‘a yer alan habere göre; her bir kullanıcının, SIM kartı satın alan kişinin parmak izi bilgileri ulusal bir veri tabanında kullanılacak.

Mobil operatörler, SIM kartlara ek olarak, parmak izlerini doğrulamak için; cihaz kullanıcılarının parmak izlerini SIM kartı satın alan kişiyle eşleştirmelerini sağlayan uygulamaları da başlatacak.

Peki bu önlemin amacı ne? SIM Kilidi Parmak izi güvenliği ne işe yarayacak?

Tayland Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu, bu hareketin mobil bankacılık güvenliğini artırmak ve dolandırıcılık riskini azaltmak olduğunu söyledi.

NBTC ( Thailand’s National Broadcasting and Telecommunications Commission), Parmak izi planının mobil bankacılık veya dijital ödeme gibi hassas işlemler sırasında kimlik doğrulamasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bu karar, çevrimiçi dolandırıcılıkların daha sofistike hale gelmesi nedeniyle son birkaç ay içinde mobil bankacılık uygulamalarıyla dolandırıcılık davalarının giderek artmasıyla ortaya çıktı.

Tayland’da şu an 103 milyon cep telefonu abonesi var, bunların 14 milyonu mobil bankacılık hizmetlerini kullanıyor.