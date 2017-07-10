Şimdi Oculus Rift ve Touch Bundle 399$, 200 Dolar İNDİRİMLİ

Oculus Rift Ve Touch Sınırlı Bir Süre için Süper Fiyata Satışta.

200 Dolar İndirimli, Oculus Rift ve Touch Geçici Bir Süre için 399$’dan Satışa Sunuldu. Oculus Rift ve Touch Bundle !

Bir kaç ay önce Oculus Rift ve Touch Bundle olarak 598$’a satışa sunulmuştu. Şimdi 200 $’lık bu büyük indirim fırsatı sunuldu.

Şimdi sınırlı bir süre için hem Oculus Rift kulaklık setini hem de Dokunmatik denetleyiciyi sadece 399 dolara satın alabilirsiniz.

Oculus Rift ve Touch Bundle 200 DOLAR İNDİRİMLE SATIŞA SUNULDU.

Bu şimdiye kadar ki profesyonel seviyedeki en ucuz VR kulaklık fiyatı. Gerçekten çok avantajlı.

Söz konusu indirim Oculus Rift‘in Summer of Rift etkinliğinin bir parçası olarak yapıldı. Söz konusu hafta kapsamında indirimli oyunlarda var. Söz konusu indirimli fiyat Ekim ayındaki Oculus Connect 4 etkinliğine kadar geçerli.

Bununla birlikte Rift ve Touch’a birlikte sahip olmak isteyenler için bu süre sadece 6 hafta geçerli.

200 Dolarlık fiyat düşüşü oldukça iyi.

Summer of Rift