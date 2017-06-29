Sinemia Aylık 19 TL Paketi Sundu, Nasıl Kullanırım? Nelere Dikkat Etmeli?

Sinemia’dan vakti dar sinemaseverlere uygun yeni üyelik

Sinemia Aylık 19 TL Paketi Sundu, 3D Film Fiyatına 3 Film! Sinemia Aylık 19 TL Paketi Sundu, Nasıl Kullanırım? Nelere Dikkat Etmeli? Kullandım ve yaşadığım sıkıntıları ve tavsiyeleri sizler için hazırladım.

Özel Sinema Kulübü Sinemia, çok istese de günlük koşturmacası içerisinde sinema keyfine yeterince vakit bulamayan sinemaseverler için lansmana özel aylık 19 TL’den başlayan yepyeni bir üyelik paketi sunmaya başladı. Şimdi sinemaseverler yalnızca bir 3D film bileti fiyatı ödeyerek, salon türü sınırı olmadan tüm formatlarda diledikleri 3 filme gidebilecekler. Ayrıca 400’den fazla kafe, restoran ve markada Premium Üyelik’in sunduğu indirimlerden faydalanabilecekler.

Sinemaseverlerin tümü her an sinemaya gidecek vakit bulamayabiliyor. Bir ayda yalnızca birkaç gününü bu keyfe ayırabiliyor. Sinemada film izleme deneyimini herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmeyi hedefleyen Sinemia, Premium Üyelik’e alternatif sunduğu yeni ürünüyle, vakti dar sinema aşıklarını da kucaklıyor.

Özel Sinema Kulübü Sinemia’nın yeni üyeliği, Ramazan Bayramına ve Lansmana özel fiyatı olan 19 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaya başlandı. Yeni paketle sinemaseverler yalnızca bir 3D film bileti ücretine denk gelen üyelik bedeliyle, bir ay boyunca salon türü sınırı olmadan tüm formatlarda diledikleri 3 filme gidebiliyor.

Sinemia Aylık 19 TL Paketi

www.sinemia.com adresi üzerinden üyeliklerini hemen gerçekleştirecek sinemaseverler, Bayram19 kodu veya Sinemia19 kodu ile üyelik işlemini 19 TL’den tamamlayabilir. Ramazan bayramını fırsat bilerek Sinemia ayrıcalıklarını hemen yaşamaya başlayabilir. Bayram ziyaretleri ve dinlence dışında kalan boş vakitlerinde; bayram haftasında vizyonda olacak Arabalar 3, Sniper, Transformers 5, Recep İvedik 5 gibi filmlerin tadını çıkarabilir.

Yeni ürün, sınırsız Sinemia üyeliğinde olduğu gibi yine 2D; 3D, IMAX, MPX, Dolby Atmos, 4DX, hatta D-BOX ve VIP Salonlarda geçiyor. Üyeler 400’den fazla kafe, restoran ve markada Premium indirimlerden faydalanabiliyor.

Sinemia Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler? Güzel Ama Kullanırken Yaşadığım Zorluklar ve Sıkıntılar, Nelere Dikkat Etmeli!

Yukarıda bahsedilen paketi kullandım. Özünde oldukça iyi ve bütçe dostu olduğunu söylemek zorundayım. Ancak Kullanırken bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Alışana kadar kafanızdaki kullanım ile ilgili sorunları sormak için ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmetleri telefonu olmadığını bilmeniz gerekiyor. Sadece Mobil uygulama üzerindeki canlı destek hattı üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Ancak bu hizmet oldukça başarılı çalışıyor.

Benim gibi 4 kişilik bir aile için alacaklar için düzenlenmiş bir aile paketi bulunmaması bana göre eksi taraflarından biri olmuş. Aile üyelerinizin her birinin akıllı telefonu olması bir anlamda zorunlu aynı mobil cihaz üzerinden birden fazla hesap kullanmanız teknik olarak mümkün ancak bu Sinemia tarafından kurallara aykırı kullanım olarak kabul ediliyor.

İleri Tarihli Bilet uygulaması güzel. Ancak ileri tarihli bilet uygulamasını kullandıktan sonra bir hafta beklemek zorunda kalıyorsunuz tekrar bir ileri tarihli bilet alabilmek için.

Her aile bireyi için hesap oluşturup başvuru yaptıktan sonra 3 gün içerisinde Sinemia Kartınız basılıp tarafınıza ulaşıyor. Yani Ha deyince alıp hemen kullanamıyorsunuz. Kartlarınız geldikten sonra ise biraz uğraşılı dönem başlıyor.

Mobil Uygulamasını cep telefonunuza indirdikten sonra Uygulama üzerinden aynı gün istediğiniz seansa bilet alabilirsiniz. Aynı Gün 5 saat içindeki tüm seanslara bilet alabilirsiniz. Buradaki en önemli koşul Sinemaya yakın konumda olmak zorunda olmanız gerekiyor.

Bileti Buradan aldıktan sonra ister sinemia davetiye kodunu kullanarak istersenizde Sinemia Kartınız ile Banka kartı gibi gişeden biletinizi alabiliyorsunuz.

Buradaki en Önemli şart ise CHECK-IN yapmak zorundasınız.

Aksi halde kullanım şartlarınızı ihlal ettiğiniz gerekçesiyle kayıt ettirirken kullandığınız kredi kartından kullandığınız sinema biletinin ücreti kesiliyor.

Zor olan kısmı benim için 4 kişi için ayrı ayrı hesap oluşturmak, onların cep telefonlarına uygulamayı yüklemek. Gideceğin sinemanın internet sitesine girip istediğiniz seansa yer varmı diye bakmak? Gideceğiniz seansı belirledikten sonra mobil uygulamadan Premium hakkınızla veya ileri tarihli bilet uygulaması ile bileti almak.

İleri tarihli Bilet aldıysanız. Gideceğiniz sinemanın internet sitesi üzerinden ödemenizi sinemia kartı ile ile yaparak biletlerinizi ayrı ayrı almak zorunda kalıyorsunuz.

Sinemia Kartının Şifresini Nasıl Öğrenirim

Size gelen Sinemia kartınızın şifresi kartın son 4 Rakamı olarak ayarlı geliyor. Bunu müşteri temsilcisine sordum. Eğer Bilet ödemenizi gişeden yapacaksanız. 3D gözlük fiyatı ile birlikte ödemenizi Sinemia Kartı ile yaparken bu şifreye ihtiyacınız olacak.

Bu arada 3D gözlük için gideceğiniz sinemanın internet sitesi üzerinden bilet alıyorsanız muhtemel 3D gözlük parası içerisinde olmuyor. Gişeden yine Sinemia Kartınızı ve şifresini kullanarak 3D gözlük parasını ödeyebiliyorsunuz.

Ayrıca Ayda bir kez 4DX film hakkınız var.

Bunun tüm premium üyeleri sahip oldukları paket ne olursa olsun kullanabiliyor.

Sinemia Üyelik Yenilemesi Otomatik Yapılıyor.

Örneğin yukarıdaki 19 TL’lik paketi aldınız. 1 Ayda 3 kez kullandınız. Ben hakkımı kullandım. Bana yeter. Bir daha ki ay kullanmak istemiyorum diyenlerin. Üyelikleri sona ermeden mobil uygulama üzerinden üyeliklerini iptal etmeleri gerekiyor.

Zira üyeliğin sona erdikten sonra aynı fiyatla üyeliği ilk aldığınız kredi kartı üzerinden aynı fiyata yeni bir yenileme yapıyor. Bu durumda istemediğiniz halde yeni 1 aylık üyelik daha almış olabilirsiniz.

SONUÇTA Verdiğim NOT!

Sinemia gerçekten Sinemaya gitmeyi sevenler için oldukça bütçe dostu. Kullanmayı öğrendikten sonra bir sıkıntı yaşamazsınız. 19 TL’den 4 kişilik ailem için, 4 tane aldım kullandım. 4 ü içinde tüm bu işlemleri kendim yapmak zorunda olduğum için mi bilemiyorum. İşlemler beni yordu.

Ama 3 Film için sadece 19 TL ödemekte ayrı bir güzel oldu.

Bu süreçleri daha iyi hale getirebilirler mi bilemiyorum. Umarım getirirler. Bir de Buradan AİLE paketi konusunda bir çözüm bulmalarını tavsiye etmek istiyorum.

Sinemia Aylık 19 TL