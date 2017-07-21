iPhone 8’in En Yakın Arkadaşı Siri Destekli Kablosuz Şarj istasyonu Olabilir

iPhone 8’in En Yakın Arkadaşı Bu Aksesuar Olabilir!

Siri Destekli Kablosuz Şarj istasyonu, iPhone 8’in En Yakın Arkadaşı Olabilir. Apple gelecekteki kablosuz şarj cihazına Siri Desteği ekleyebilir.

Apple belki bir kaç ay gecikmeyle bile olsa bu yılın sonralarına doğru yeni amiral gemisi olacak ve köklü değişiklikleri beklediğimiz iPhone 8 modelini duyuracak. Beklentiler arasında ise KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI en önemli yeri alıyor. Apple’ın yeni modelle yeni aksesuarlara odaklanacağını söylemek ve beklemek yanlış olmaz.

Apple’ın Wireless Power Consortium’a olan üyeliği göz önüne alındığında Qi Endüktif standartlarında yeni aksesuarın gelmesine kesin gözüyle bakılmasını sağlıyor. Kısaca, Apple’ın cihazına güç sağlamak için yeni bir PED benzeri bir cihaz çıkartacağı anlamına geliyor.

Peki Siri Destekli Kablosuz Şarj istasyonu ‘na Ne Dersiniz?

The Verge Tarafından yayımlanan patentte kablosuz destekli HomePod görülüyor. Bu patent detaylarında “Taşınabilir bir elektronik cihaz” için bir kenetlenme yeri görevi görebilecek bir cihaz için çeşitli tasarımlar yer alıyor. Bunlar arasında mikrofonlarla donatılmış donanımlar, işlemciler ve kablosuz enerji aktarma yetenekleri yer alıyor.

Siri entegrasyonu patentte de yeraldı, ancak Dock’un dahili bir özelliği olarak değil “taşınabilir elektronik cihazın ses tanıma modu” olarak tanımlanıyor.Bu patent başvurusu akıllı hoparlörler ve IoT cihazların evlerimize girmesinden çok önceye 2012 yılına dayanıyor. Dolayısı ile Siri’yi doğrudan bu tip cihazların içine yerleştirme eğilimini göstermesi açısından oldukça önemli.

Siri-powered wireless charging dock

Siri Destekli Kablosuz Şarj İstasyonu şirketin HomePod projesiyle birlikte Amazon Echo ve Google Home gibi rakiplerini geride bırakması açısından önemli bir artısı olabilir. Apple CEO’su Tim Cook gelecek HomePod cihazının ses özelliklerinin Apple Hayranlarına Evlerinde Rock Konseri hissi yaşatacağını iddia ediyor. Bu yüzden onun için para harcamak isteyeceklerini düşünüyor.

Dolayısı ile Siri destekli Kablosuz Şarj istasyonu gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz kesin olarak bilmiyoruz.Ama olursa yeni iPhone 8’in en iyi arkadaşının bu aksesuar olacağını söylüyorum.