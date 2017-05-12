Siri ile Para Gönder, Siri ile EFT işlemi Yakında İşCep’te

Siri ile İşCep’ten havale yapmak mümkün

Siri ile Para Gönder, Siri ile EFT işlemi Yakında İşCep’te!

Türkiye İş Bankası, dijital bankacılıktaki yenilikleriyle müşterilerinin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İş Bankası, Apple’ın “iMessage” adlı mesajlaşma servisi üzerinden sunmakta olduğu İşCep ile para gönderme hizmetinden sonra, Siri ile havale seçeneğini de mobil bankacılık uygulamasına ekledi.

İşCep kullanıcıları, Siri ile tanımlı hesaplara tek seferde 500 TL’ye kadar havale yapabiliyor. Siri’ye verilecek “para gönder” komutu ile açılan İşCep uygulaması içinden hızlı ve kolayca havale işlemi gerçekleşiyor.

Siri ile Para Gönder – Siri ile Havale İşlemi – Siri ile EFT İşlemi

Siri ile İşCep’ten havale yapmak için iOS 10 ve üzeri işletim sistemine sahip mobil cihaza ve en güncel İşCep sürümünün kullanılmasına ihtiyaç duyuluyor. Hizmetin başlatılması için telefon ayarlarından Siri menüsüne bir kez girilip izin verilmesi yeterli.

Siri ile EFT işlemi de yakın zamanda İşCep kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

​Siri ile İşCep’ten kolayca havale yapın!

İş Bankası’ndan yine bir ilk daha! Siri ile İşCep üzerinden havale işlemi yapmak çok kolay. Siri’yi açıp “Para Gönder” komutunu vererek İşCep’ten havale işlemini başlatabilirsiniz.

Siri ile İşCep’ten havale yapmadan önce; İşCep’in Siri desteğini içeren versiyonunu telefonunuza yüklemeli, İşCep’i ilk kez açarken veya Siri ile para aktarımı öncesinde İşCep’e izin vermelisiniz. Sonrasında Siri ile seçeceğiniz tanımlı hesaba İşCep’ten kolayca havale yapabilirsiniz. Siri ile tek seferde 500 TL’ye kadar para aktarabilirsiniz.

Siri ile İşCep’ten havale hizmetimizden, iOS 10 ve üzeri işletim sistemine sahip mobil cihazı olan, en güncel İşCep sürümünü kullanan İş Bankası müşterileri yararlanabilmektedir.

Siri ile gerçekleştirilen havale işlemleri için İşCep’ten havale işlemi ücreti tahsil edilmektedir.

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