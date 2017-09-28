SivriSinek Savar LG K7i Hindistan’da Satışa Çıktı

LG K7i Hindistan’a özel bir özelliğe sahip, Sivrisinek’lere Karşı Etkili!

LG K7i Hindistan’a özel bir özelliğe sahip, Sivrisinek’lere Karşı Etkili! SivriSinek Savar LG K7i

Akıllı telefon üreticileri ürünlerine, diğer rakiplerinin ürettikleri modellere karşı ilginç özellikler ekliyor. Bunlardan birisi de LG, Hindistan’daki kullanıcılarına hitap etmek isteyen şirket, ultrasonik dalga yayarak sivrisinekleri uşaklaştıran sistemi akıllı telefon modeline entegre etti.

LG K7i’nin ses yayan aygıtı, yıllarca insanlar tarafından duyulmadan ultrasonik dalgalar yayan cihazlarla benzer şekilde çalışıyor. Söz konusu özellik bir çok klima, TV ve ev aletlerinde de bulunuyor.

“Mosquito Away” Sivrisinek Savar K7i LG’nin orta sınıftaki arka kapağı çıkarılabilen K7 Android Telefonu.

Sivrisinek Savar LG K7i Satış Fiyatı?

LG K7i yaklaşık 121$’a satılıyor. HD çözünürlükten daha düşük bir ekran çözünürlüğüne ve 5 inç ekrana sahip, orta sınıf makul bir fiyatla satılan model.

LG K7i Özellikleri – LGX230I Camera 8MP Rear Camera

5MP Selfie Camera Display & Design 12.7cm (5) FWVGA On-Cell Display

8.1 mm Slim Design CPU & Memory 1.1 GHz Quad-core Processor

2 GB RAM / 16GB ROM Battery Removable 2500 mAh Battery Dimension 145.7 x 74.1 x 8.1 mm

Sivrisinekleri savan bu özelliğiyle özellikle orta yaş ve yukarısı için oldukça kullanışlı olabilir.