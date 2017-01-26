2017 Skoda Kodiaq Scout Gün Yüzüne Çıktı, OffRoad Tutkunlarına Özel

2017 Skoda Kodiaq Scout OffRoad Tutkunlarına özel tasarlandı!

Ülkemizde satışına başlanmasına az bir süre kala Skoda Kodiaq’ın Scout versiyonu da gün yüzüne çıktı. Offroad tutkunları için hazırlanan Kodiaq Scout hem görsel hem de teknolojik anlamda tüketicinin beğenisine sunulacak.

Skoda Kodiaq Scout ilk kez Cenevre Otomobil Fuarında sergilenecek.

Çiçeği burnunda modeli için yaklaşık 10 gün önce RS versiyonu hazırlığında olduğunu açıklayan Skoda, bugün aileye eklediği yeni bir versiyonla karşımızda.

Standart modelin arazi performansı geliştirilmiş versiyonu olan Skoda Kodiaq Scout, tasarımsal ek parçalarla birlikte altyapısal olarak da bu özelliğini vurgulayacak değişikliklere sahip.

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Skoda, yaptığı geliştirmeler ve eklentilerle bizlere Kodiaq Scout’un arazi performansıyla ilgili yeteneklerini ilk bakışta vermeye çalışıyor aslında. 4,7 metrelik uzunluğu ve yedi kişilik yolcu kapasitesiyle sınıfın en geniş iç hacmine sahip olan Kodiaq, Scout ile birlikte arazi kabiliyetinde de bir adım ötesini vadediyor.

Aslında Scout’a dışardan baktığımız ilk andan itibaren standart bir Kodiaq’tan farklı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Skoda, ailenin en büyüğünün görüntüsü pekiştirmek adına gövde renginden farklı olarak sunduğu; gümüş renkte tasarladığı yeni ön ve arka tamponlara yer veriyor. Tamponlarla birlikte bu gümüş detay farklılıklarını öz ızgara, tavan çıtaları ve çerçevelerde de görmek mümkün. Skoda gövdede yaptığı bu değişimleri Scout’a özel olarak tasarladığı 19 inç büyüklüğündeki jantlarla tamamlıyor. Skoda ayrıca Scout’un yüksekliğini de yaklaşık 194 milimetre artırarak zorlu koşullarda yaşanabilecek hasarların önüne geçmek adına önlem almayı ihmal etmemiş.

2017 Skoda Kodiaq Scout Donanım Özellikleri

Donanım ve elektronik destek sistemleri bakımından da bir hayli zengin seçeneklere sahip olan Kodiaq Scout’ta; Off-Road asistanı ve aracın alt tarafına gelebilecek hasarların önüne geçen zorlu yol paketi gibi karakteri tamamlayan özellikler bulunuyor.

Özellikleri arasında;

Modelde bunlarla birlikte; ön ve arka park asistanı, Ekonomi-Konfor, Normal-Sport, Özel ve Kar olmak üzere altı adet sürüş modu; yokuş kalkış destek sistemi, otonom acil frenleme sistemi, adaptif hız sabitleyici gibi sürücüye yardımcı önemli sistemlere de yer veriliyor.

İç Donanım Özellikleri

Kodiaq SCOUT’un içerisindeyse; fonksiyonel direksiyon, on farklı renk seçeneği sunan LED ambiyans aydınlatması, sekiz hoparlörlü multimedya sistemi (Modular Infotainment Matrix) ve Kodiaq logolu alcantara koltuklar kullanıcısının dış tasarımdan aldığı hazzı içeride de yaşaması için görev yapan donanımlar arasında.

2017 Skoda Kodiaq Scout Motor Seçenekleri Nelerdir?

Sadece dört tekerlekten çekiş altyapı seçeneğiyle sunulacak olan Kodiaq Scout’ta iki farklı dizel ve iki farklı benzinli olmak üzere toplamda dört farklı motor seçeneği sunuluyor. Kodiaq Scout’un performans ve tüketim değerleriyse şu şekilde:

Benzinli

1.4 L TSI 150 beygir — maksimum hız – 197 km/s / 0-100 – 9.8 saniye / ortalama tüketim 6.8 l /100 km / karbon salınımı 153 g CO2/km

2.0 L TSI 180 beygir — maksimum hız – 207 km/s / 0-100 – 8.0 saniye / ortalama tüketim 7.3 l/100 km / karbon salınımı 168 g CO2/km

Dizel

2.0 L TDI 150 beygir — maksimum hız – 197 km/s / 0-100 – 9.5 saniye / ortalama tüketim 5.3 l /100 km / karbon salınımı 139 g CO2/km

2.0 L TDI 190 beygir — maksimum hız – 210 km/s / 0-100 – 8.9 saniye / ortalama tüketim 5.7 l /100 km / karbon salınımı 150 g CO2/km

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