Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Pokemon Hayranlarını Sevindirdi

Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Harika Görünüyor!

Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Pokemon Hayranlarını Sevindirdi.

Snapchat‘in ikinci çeyrek raporundaki tatsız düşüşü değiştirmek isteyen şirket için geri dönüşün başlangıcı olur mu bilemiyorum. Ancak Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Pokemon Hayranlarının gönülünü fazlasıyla aldı.

Take a selfie with Pikachu! 📸⚡️Our Pikachu Lens is available now on Snapchat for a limited time: https://t.co/hOCWNkQWmB pic.twitter.com/GX8mY7hPYI — Pokémon (@Pokemon) 14 Ağustos 2017

Pokémon web sitesine göre Snapchat kullanıcıları için sınırlı bir süre Pikachu filtresi kullanıma sunulacak.

Take Pikachu Portraits on Snapchat on Pokémon