Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Pokemon Hayranlarını Sevindirdi.

Snapchat‘in ikinci çeyrek raporundaki tatsız düşüşü değiştirmek isteyen şirket için geri dönüşün başlangıcı olur mu bilemiyorum. Ancak Snapchat’in Yeni Pikachu Filtresi Pokemon Hayranlarının gönülünü fazlasıyla aldı.

Take a selfie with Pikachu! 📸⚡️Our Pikachu Lens is available now on Snapchat for a limited time: https://t.co/hOCWNkQWmB pic.twitter.com/GX8mY7hPYI

— Pokémon (@Pokemon) 14 Ağustos 2017