Sony A7R III, A9 Değil ama Şaşırtıcı Derecede YAKIN

Sony’nin A7R III, büyük gelişmeleri tanıdık bir pakete dönüştürüyor

Sony A7R III, A9 Değil ama Şaşırtıcı Derecede YAKIN.

Sony’nin şaşırtıcı derecede hızlı Alfa 9 – Sony A9 modeli kullanıcılarının hafızalarında hala tazeliğini korurken, şirket aynasız kamera serisini daha da genişletmesine engel olmadı.

Şirket Çin’de düzenlenen etkinlikte yeni Sony A7R III modelini resmen duyurdu. Bir çok göze çarpan iileştirme bir anlamda tanıdık bir gövdeye dönüşmüş oldu.

Bana göre de en iyi kısmı? A7R II Kasım ayının sonunda piyasaya sürülecek ve 3.199 dolara satılacak. Sony A9 özelliklerine oldukça yakın bir modeli nispeten daha ucuza almış ve sahip olmuş olacaksınız.

Galeri: Sony A7R III | 10 Foto

Uzaktan bakıldığında, A7R III ile bir önceki iki yaşındaki kamera arasındaki farkı söylemek neredeyse imkansız. Ancak A7 R’nin body’sindeki küçük değişikliklerin dikkate değer olmadığı anlamına gelmiyor bu. Sony iki SD kart yuvasını A7 gövdesine yerleştirebildiğini iddia etmesine rağmen, sadece bunda gerçekleştirdi. Ayrıca iki USB portu bulunuyor. Bunlardan MicroUSB portu hala aksesuarlar için kullanılırken, USB-C portu üzerinden de şarj oluyor.

Her zaman söylediğimiz gibi, içeride ne olduğu önemlidir.

Sony A7R III Özellikleri Nelerdir?

Önceki A7R‘de olduğu gibi full-frame 42.4 Megapiksel EXMOR R sensörlü bir BIONZ işlemci tarafından destekleniyor. Bunu takiben Sony A7R III, Sony A9’un iki katı çözünürlükte çekim yapıyor ancak; yığınlanmış, full-frame sensör tasarımı nedeniyle son derece yüksek hızlara sahip.

A7R III kesinlikle diğer modellerin gelişmiş özelliklerini alıyor. A7R II modelinin iki katı hıza sahip. 5fps’den 10 fps’ye kadar sürekli çekim için hızlı AF / AE izleme özelliğine sahip.

Ayrıca vizör yerine ekranlara bakmaya tercih edenlerdenseniz endişelenmeyin! Sony A6500‘den alınmış 8fps Live View ekrana bakıyor olacaksınız.

Video tarafında ise A7R III, sensörün tüm genişliğini kullanarak 4K görüntü çeker ve bir kez daha Süper 35 aşırı örnekleme modunu kullanır. Sony A9’da olduğu gibi aynı zamanda full HD 120 fps çekimde yapabilirsiniz. Ancak sonuna A7R III S-log 3’ü ekler ve hibrid bir log gamma HDR standardı için ayrı bir destek sağlar.

Kağıt üzerinde Sony A7R III’ten etkilenecek çok özellik var. Bekleyip göreceğiz.