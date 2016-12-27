Kompakt 50x Süper Zoomlu Cyber-shot HX350 Satışa Çıkıyor!

Kompakt 50x Süper Zoomlu Cyber-shot™ HX350 Muazzam Bir Görüntüleme Gücüne Sahip.

Cyber-shot HX350 sizi şaşırtacak!

Sony’nin Cyber-shot™ HX350 yüksek zoomlu fotoğraf makinesi, geniş manzaralardan egzotik vahşi yaşam ve aile portrelerine kadar her sahnenin üstesinden geliyor.

Akıllı telefon ile hızla çektikleri fotoğrafların ötesine geçmek isteyen özenli fotoğrafçılar, kullanılması kolay özelliklere ve DSLR’dan esinlenen tasarıma bayılacaklar. Ele mükemmel şekilde oturan HX350, büyük fotoğraf makinesi performansını kompakt gövdeye sığdırıyor.

Sony Cyber-shot HX350 Özellikleri!

50x optik zoomlu ZEISS® Vario-Sonnar T* objektif ve muhteşem yakın çekimler için 100x Clear Image Zoom[1]

Kompakt DSLR tarzlı gövdede manuel kontroller ve elektronik vizör ile bir profesyonel gibi çekim yapın

4 efektif megapikselli arkadan aydınlatmalı Exmor R™ CMOS sensör ve BIONZ X™ görüntü işleme motoru

Pürüzsüz, istikrarlı fotoğraf ve Full HD filmler için Optik SteadyShot™ ve Akıllı Aktif Mod

Kilitlemeli AF ve DMF (Doğrudan Manuel Odak) ile hareketli süjelere net, hızlı şekilde odaklanın

[1] Optik geniş uçta.

50x Optik Zoom

24mm’lik geniş açı ile 1.200mm süper telefoto (35mm format eşdeğeri) arasına denk gelen muazzam 50x optik zoom aralığı sunan ZEISS® Vario-Sonnar T* objektif, her çekim durumuna hazır bir kullanım imkânı sunuyor. Clear Image Zoom özelliği, maksimum büyütmeyi iki katına çıkarıp 100x1 gibi nefes kesen bir orana taşıyor, uzak mesafelerdeki bina, insan ve hayvanları dudak uçuklatan bir oranda yakınlaştırıyor.

Optik SteadyShot

Her profesyonelin bildiği gibi, yüksek zoomlu çekimin en büyük düşmanı fotoğraf makinesindeki titremedir. Optik SteadyShot™, eldeki en ufak titreşimleri dahi düzeltmek için bir grup lens elemanını hızla oynatıp elde yapılan çekimlerdeki titremeleri azaltarak daha net fotoğraflar sunuyor. Akıllı Aktif Mod, Sony’nin kendi kare analiz teknolojisini kullanıyor; Full HD videoların aynı şekilde net ve bulanıklıktan uzak olmasını sağlıyor.

Exmor R™ CMOS sensör

Fotoğraf meraklıları, 20,4 efektif megapikselli, yüksek çözünürlüklü, arkadan aydınlatmalı Exmor R™ CMOS sensör ve hızlı BIONZ X™ görüntü işleme motorundan da etkilenecekler. İç mekânlarda veya loş ışıkta elde yapılan çekimlerde bile net, düşük parazitli fotoğraf ve kristal kalitesinde Full HD video görüntülerin tadını çıkarmak mümkün olacak.

Nefes kesen fotoğraf ve Full HD videolar

Kolay kullanım sunan Cyber-shot HX350, çok çeşitte çekim seçenekleri ile yüklü. Pürüzsüz zoom/odak ayarlarının yanı sıra, kolay erişilebilen mod kadranı ve favori ayarları hızlıca değiştirmeye imkân veren özel ayar düğmesi de bulunuyor. Tam P/A/S/M kontrolleri, nefes kesen fotoğraf ve Full HD videolar için ihtiyaç duyulan tüm pozlama seçenekleri sunuyor. Görüntülerine o kendine has sinematik görünümünü kazandıran 24p çekim modunun sağladığı ekstra detayı film yapımcıları da memnuniyetle karşılayacak.

Cyber-shot HX350 ile çekimlerin güvenle kadrajlanmasını seçmek de mümkün. Tıpkı bir DSLR’dan beklendiği gibi, fotoğraf makinesinin yüksek kontrastlı elektronik vizöründen bakılabiliyor ya da 921k noktalı çözünürlüklü elle yatırılabilir ekrana geçilebiliyor.

4K Uyumlu BRAVIA™ TV’lerde TRILUMINOS™ Renk

Diğer çekim iyileştirme özellikleri arasında, tenisteki servisi veya golf oynarken yapılan vuruşu üst üste getirilen bir dizi görüntüyle takip eden Motion Shot Video da bulunuyor. Çekim sonrasında, fotoğrafların büyük ve harika şekilde görüntülenmesi için fotoğraf makinesini 4K televizyonunuza bağlamak da mümkün. Uyumlu BRAVIA™ TV’lerde TRILUMINOS™ Renk, fotoğrafların canlı ve dolgun renkleri güvence altına alıyor.

Cyber-shot HX350 Türkiye’de Satış Tarihi?

Cyber-shot™ HX350, Ocak 2017’den itibaren Türkiye’de satışta olacak. €449!

