Sony GTK-XB60 Extra Bass Hoparlör ile Eğlence Her Yerde

Sony Ürün Yelpazesine EXTRA BASS hoparlörler ekledi.

Sony GTK-XB60 Extra Bass Hoparlör ile Eğlence Her Yerde.

EXTRA BASS™ yelpazesi, GTK-XB60 yüksek güçlü hoparlör ile genişliyor

Müzik tarzınız ile uyum sağlayacak geliştirilmiş bas sesler ve yanıp sönen ışıklar

Uzun ömürlü dahili batarya, dilediğiniz her yerde yeni bir eğlence başlatmayı kolaylaştırıyor

Sony, EXTRA BASS™ ürün yelpazesine kaçırılmaması gereken yeni bir hoparlör ekliyor. GTK-XB60, ses yüksekliği ve boyutlar açısından en büyük hoparlörler olarak kablosuz ve taşınabilirlik özelliklerini de koruyarak yelpazeyi daha da ileriye taşıyor. Eskisine kıyasla daha fazla özellik sayesinde dilediğiniz her yerde eğlencenizi kişiselleştirebilir, tüm dostlarınızın hayranlığını toplayabilirsiniz.

EXTRA BASS™, yüksek ses basıncına sahip güçlü sesi yeniden yaratmaya yönelik donanım iyileştirmeleri ile her zamankinden daha iyi. Eğlencenin daha uzun sürmesini sağlamaya yönelik uzun pil ömrü, üç farklı güç kaynağı modu ve daha da fazla cihazı kablosuz olarak bağlama seçeneği ile, bu hoparlörlere sahip olmaktan gurur duyabilirsiniz.

Sony GTK-XB60 ile eğlencenizi dilediğiniz yerde başlatın

Artık 14 saate kadar dahili pil ömrüne sahip olan aynı EXTRA BASS™ teknolojisi, dışarıda eğlenmek istediğiniz takdirde bu muazzam Sony GTK-XB60 hoparlörü de yanınıza almanıza imkan verirken, pil modları arasında geçiş yapma opsiyonu ise AC, Batarya ve Dayanıklılık modu ile partiyi sürdürebilmeyi kolaylaştırılıyor.

Peki neden bir tane ile yetinesiniz? Kablosuz Parti Zinciri ile, 10 adede kadar EXTRA BASS™ hoparlörü bağlayarak, partiye daha fazla güç katabilirsiniz.

Hepinizin DJ’lik yapabilmesi için, tek seferde üç adede kadar akıllı telefona imkan veren çoklu cihaz bağlantısı ile, bırakın arkadaşlarınız da eğlenceye katılsın. Bir mikrofon girişi ile, artık gece geç saatlerdeki karaoke seanslarında şarkı da söyleyebilirsiniz!

Hat, hoparlör ve elektronik flaş aydınlatma, EDM’den grime ve popa kadar, sevdiğiniz tüm müzik türleri ile uyumlu ışıklandırması ile eğlencenin dozunu artırıyor. XB60, her türlü şarkıyla senkronizasyon sağlayabiliyor. Aydınlatma seçeneklerinizi mobil cihazınız üzerindeki Sony Music Center & Fiestable uygulamaları ile kişiselleştirdiğinizde, bu hafif, kompakt ama iddialı hoparlörün tüm gücü sizin elinize geçiyor.

GTK-XB60, Eylül 2017’den itibaren renklerde temin edilebilecek.

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