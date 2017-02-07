Sony Profesyonel Görüntüleme Çözümlerini Amsterdam’da Sergiliyor

Sony Profesyonel Görüntüleme Çözümlerini Amsterdam’da tüketicinin beğenisine sundu.

Sony, en yeni profesyonel AV ve IT çözümlerinin yer aldığı ISE 2017! Sony Profesyonel Görüntüleme Çözümleri!

Sony, Beyond Definition konseptini vurgulayan inanılmaz görüntüleme teknolojileri ve çözümleriyle; boş bir tuvalin nasıl hayat kazandığını göstermek için Amsterdam’daki ISE 2017’ye katılıyor. Sony, 1-N20 standında “Beyond Definition” temasıyla ultra gerçekçi görüntüler sunan ve müşterilerin oluşturduğu çalışmaların yaratıcı; operasyonel ve ekonomik değerini optimize eden, yenilikçi profesyonel AV ve IT çözümlerini sergiliyor.

Sony Profesyonel Görüntüleme Çözümleri – Yenilikçi görüntüleme teknolojisiyle gerçeklik daha da yakın

Ziyaretçiler, çok çeşitli görsel sunumlarda, simülasyonlarda ve eğlence ortamlarında ultra gerçekçi görüntüler sunan, en yeni Sony çözümlerini deneyebilecek. Tek tip parlaklık yoğunluğu sayesinde, şaşırtıcı seviyedeki 1000 nit parlaklıkla yüksek kontrastlı görüntüleri (1.000.000:1’den fazla) bir araya getiren, ayrıca 8Kx2K görsel deneyimler sunan üstün CLEDISTM büyük ekran görüntüleme sistemi ilk defa ISE’de sergilenecek. Volkswagen Group, CLEDISTM sisteminin sanal tasarım sürecini nasıl destekleyebildiğini göstermek amacıyla, XL1 konseptli otomobiliyle ISE’de Sony’ye katılacak.

Sony, sistemin esnek ve sağlam olması amacıyla; CLEDISTM ekranın arkasında, birlikte çalışabilen IP üzerinden AV uygulamaları için; Ethernet üzerinden yazılım tanımlı video (SDVoE) platformunu kullandı. Sony, artık her ekran çıkışı boyutunda serbest en-boy ve serbest yerleşimli içerikleriyle; daha fazla esneklik ve 4K üstü formatla güç duvarı sistemleri oluşturabiliyor.

Sony, ayrıca planetaryumlara, uçuş simülasyonlarına; endüstriyel tasarıma ve çok daha fazlasına katkılar sunacak SXRDTM projeksiyon çözümleri ürün grubunu da sergileyecek. Tamamen sarmalayan bir deneyim sunan VPL-GTZ280, güçlü 5000 lümen parlaklık ve uzun ömürlü lazer ışık kaynağı (Z-PhosphorTM) ile 2D veya 3D olarak olağanüstü 4K görüntü kalitesi sağlıyor. Üstelik içerik, çözümün eğimli iç yüzeyinde sunuluyor.

Eğitim ve kurumsal ortamlar için sunum ve sezgisel işbirliği çözümleri

Sony, Vision ExchangeTM de dahil olmak üzere, aktif öğrenim ve kurumsal toplantılara yönelik eksiksiz çözümlerini sergileyecek. Vision Exchange, çok çeşitli eğitim alanlarına ve toplantı alanlarına uygun, dinamik ve esnek bir çözüm sunuyor. Ekipler, dizüstü bilgisayar veya tabletlerdeki içeriği kablosuz olarak paylaşarak beyin fırtınası yapabilir ve birlikte çalışabilir. Uzak konumlara bir video bağlantısı ekleyerek katılımcıları tartışmaya çağırmak oldukça kolaydır ve bu da ekip çalışmasını gerçekten global hale getirir.

Sony’nin yeni nesil iki lazer ışık kaynağı (Z-PhosphorTM) projektörü olan 5000 lümen WUXGA VPL-PHZ10 ve 5000 lümen WXGA VPL-PWZ10 fuarda sergilenecek. Lazer teknolojisini sınıflardan toplantı odalarına kadar görülmemiş ölçüde uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanan bu projektörler; lazerin görüntü kalitesini, renk üretimini ve neredeyse hiç bakım gerektirmeyen avantajlarını şimdiye kadar yalnızca lamba tabanlı projeksiyonu denemiş müşterilere sunuyor.

Stant ziyaretçileri, sektör lideri 4K ve Full HD görüntü kalitesini mükemmel güvenilirlik, düşük çalışma maliyetleri ve çok yönlü profesyonel özellikler ile bir araya getiren BRAVIA Profesyonel Ekranları deneyebilecek. Sony’nin BRAVIA çözümleri, her ikisi de göze hitap eden multimedya deneyimlerinin oluşturulmasını hızlandıran ve kolaylaştıran; kurumlara yönelik akıllı BRAVIA ekran kaydı toplantı odası çözümü veya Bilgi Ekranı yazılımı gibi; giderek artan eksiksiz çözüm seçenekleriyle daha da heyecan verici özellikler sunuyor.

Olağanüstü etkinlik prodüksiyonları sunmak

TV yayını ve canlı program prodüksiyonu alanında on yıllara dayanan lider konumu sayesinde Sony; yüksek kaliteli video içeriği oluşturup paylaşırken işlem karmaşıklığını azaltan; kullanımı kolay ve uygun maliyetli prodüksiyon çözümlerinden oluşan heyecan verici ürün grubunu tanıtıyor.

Fuara katılanlar, PTZ Kameralara daha fazla esneklik ve kolay kullanım sağlayarak kameraları ders kaydı ve kurumsal etkinlik prodüksiyonları için ideal hale getiren, yeni duyurulan RM-IP500 Uzaktan Kumandayı deneyebilecekler. Bu ürün, Sony’nin BRC-X1000/H900/H800 ve SRG-360SHE PTZ kameralarının yanı sıra MCX-500 prodüksiyon anahtarlayıcısı ile birlikte çalışarak 100 adede kadar kameranın tek operatörle kontrolüne olanak sağlıyor.

Kurumsal medya prodüktörleri ve yüksek eğitim alanındaki kişileri hedefleyen bir çözüm niteliğindeki HXR-NX5R Full HD el tipi kamera da ISE’de MCX-500 prodüksiyon anahtarlayıcısı ve RM-30BP çok işlevli uzaktan kumanda ile birlikte kullanılarak tanıtılacak.

Olağanüstü güvenilirlik ile toplam sahip olma maliyetinin düşük olmasını bir araya getiren yeni nesil Optical Disc Archive, daha da hızlı dosya aktarımları ve daha büyük ortam kapasitesi ile medya içeriği depolama teknolojisini üst seviyeye taşıyor.

Sony Profesyonel Görüntüleme Çözümleri, Tanıtılan diğer ürünler

Yeni E-serisi 3LCD projektör VPL-EW578, 4300 lümen WXGA ve HDBaseT TMbağlantısı da fuarda olacak. Yeni E500/E400 serisi projektörler de; 20.000:1 kontrast oranı ve Sony’nin beğenilen 3LCD BrightEra TM teknolojisi ile yüksek görüntü kalitesi ve doğal; canlı renk üretimi sağlıyor. E500/E400 serisine, orta büyüklükteki sınıflar ve toplantı odalarına yönelik; çok çeşitli B2B uygulamaları için ideal kullanım sağlayan yedi yeni model eklendi.

VPL-VZ1000ES ev sineması projektörü de Ocak ayında CES’teki tanıtımından sonra Avrupa’da ilk defa sergilenecek. Ultra Kısa Yansıtma Açılı Projektör, HDR uyumlu, inanılmayacak ölçüde ayrıntılı ve yüksek kontrastlı doğal 4K görüntüler için; uzun ömürlü bir lazer ışık kaynağı (Z-Phosphor TM) ile gelişmiş SXRD teknolojisini sunuyor. Katılımcılar, lazer ışık kaynağı, 2500 lümen parlaklık ve HDR uyumluluğu ile 100 inçten büyük ekranlarda sürükleyici ve etkili görüntüleri deneyimleyebilecek.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Kurumsal ve Eğitim Çözümleri Başkanı Damien Weissenburger fuar hakkında şunları dedi:

“ISE, son yeniliklerimizi tanıtmak için mükemmel bir yer ve stanttaki ziyaretçileri etkileyeceğinden şüphe duymadığımız CLEDISTM gibi; yeni Sony çözümleriyle bu yıl da farklı olmayacak. Görüntüler, öğrencilere, öğretmenlere ve benzer işlerde çalışanlara ilham verme, heyecanlandırma gücüne, ayrıca bu kişiler arasındaki kavrayışı artırma gücüne sahip. Müşterilerimizle görüntülerin bu gücünü kurumlarının lehine nasıl kullanabileceğimizi konuşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Sony Profesyonel Görüntüleme Çözümleri Galeri

Daha fazla bilgi için 7 – 10 Şubat’ta ISE 2017’deki Stant 1-N20’ye gelip Sony’yi ziyaret edebilir veya http://pro.sony.eu adresinden Sony web sitesine göz atabilirsiniz.

Sony Profesyonel Görüntüleme Çözümleri