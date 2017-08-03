Sony ve IBM 330TB’lık Veriyi Cüzdan Boyutunda Kartuşa Sığdırdı

Depolama Endüstrisi Liderleri Bazen Çılgınca şeyler üzerinde çalışıyor!

Sony ve IBM 330TB’ı Cüzdan Boyutunda Kartuşa Sığdırdı. Manyetik Tape Storage Kapasitelerini artıran yeni teknolojik gelişmeyi SONY duyurdu.

Sony Zürihteki IBM araştırmacıları ile birlikte 330 TB’lık bir dosyayı tek bir avuç-içi, cüzdan boyutundaki yeni bir manyetik tape ünitesi – kartuşa sığdırdı.

Elbette bunun ev kullanıcıları için tasarlanmadığını hemen anlamışsınızdır. Yeni Manyetik Tape kullanılabilir hale geldiğinde Sunucular ve Veri Merkezlerinin hizmetine sunulması bekleniyor.

Yeni Manyetik Şerit inç-kare başına 201 GB’lık bir veri saklama kapasitesine sahip. BU değer şu anki kullanılan değerden yaklaşık 20 KAT daha büyük.

SONY ve IBM 330TB Veriyi Manyetik Şeride Sığdırdı

Bu yeniliği gerçekleştiren ekip manyetik bant ile manyetik kafa arasındaki boşluğu azlatmanın yeni bir yolunu keşfetti.Kafanın rahat hareket etmesine ve okuma/yazma hızlarının artmasına yardımcı olan yağlayıcı madde de geliştirildi.

Veriler birden fazla katmana nano parçacıklar halinde püskürtülerek kayıt ediliyor. Bu yenilik sayesinde her iki yılda bir depolama kapasitelerinin 2 katına çıkarılabilmesinin de önünü açıyor.

Depolama ihtiyaçlarımız sürekli artıyor bu ve buna benzer yenilikleri kesinlikle kullanabiliriz.

Sony Develops Magnetic Tape Storage Technology with the Industry’s Highest*1 Recording Areal Density of 201 Gb/in2 on Sony