Sony Xperia Sahiplerine Yüzde 50 Geri Ödeme, Sudan SEBEP Yüzünden

Sony Hatalı Su Direnci Beyanı Yüzünden Tüketiciye Geri Ödeme Yapabilir.

Sony Xperia Sahiplerine Yüzde 50 Geri Ödeme Teklif Etti, Bakın Neden? Yüzde 50 Geri Ödeme için Hangi Şartlara Sahip olunması Gerekiyor.

Suya dayanıklı olduğu iddia edilen bir akıllı telefon aldığınızda kazayla içi su ile dolu bir tanka düşse bile kurtulmasını – daha doğrusu sıkıntı olmadan düzgünce çalışmasını beklersiniz.

Sony kullanıcılarının geri dönüşlerine bakılırsa dayanıklı diye aldıkları akıllı telefonların su direnci iddia edildiği kadar iyi değil. Kullanıcılar tamir gerektirecek su hasarları yüzünden ceplerinden ciddi paralar harcamak zorunda kaldı.

Sony Xperia Sahiplerine yüzde 50 Geri Ödeme Teklif Etti

Eğer sizde onlardan biriyseniz, ve Amerika’da yaşıyorsanız. İyi haber şu.

Sony bu durumdan muzdarip, özellikle Amerika’da açılacak davaların önünü kesmek için geçici bir çözüm sunmak üzere. Sınıf davasında yapılan ön anlaşma, su geçirmez bir Sony Xperia cihazı satın alan ve su hasarı başvuruları yapmak zorunda kalan ABD’li müşterilerine perakende fiyatın yüzde 50’lik kısmı kadar bir geri ödeme teklifinde bulunacağını gösteriyor.

Etkilenen donanım listesi içerisinde 24 telefon ve tablet var. Xperia Z1’den Xperia Z5’e kadar uzanan bir liste.

Sony Xperia Sahiplerine Yüzde 50 Geri Ödeme Teklif Etti- İşte O Modellerin Listesi

Xperia M2 Aqua

Xperia Z3 Dual

Xperia M2 Aqua

Xperia Z3 Dual

Xperia M4 Aqua

Xperia Z3+ Dual

Xperia ZR

Xperia Z3+

Xperia Z Ultra

Xperia Z5

Xperia Z1

Xperia Z5 Compact

Xperia Z1 Compact

Xperia Z2 Tablet (WiFi)

Xperia Z1s (T-Mobile)

Xperia Z2 Tablet (LTE)

Xperia Z2 Xperia Z2 Tablet (Verizon LTE)

Xperia Z3 Xperia Z3 Tablet Compact (WiFi)

Xperia Z3 Compact

Xperia Z3 Tablet Compact (LTE)

Xperia Z3 (T-Mobile)

Xperia Z4 Tablet (WiFi)

Xperia Z3v (Verizon)

Xperia Z4 Tablet (LTE)

Yüzde 50 Geri Ödeme için Hangi Şartlara Sahip olunması Gerekiyor?

Öncelikle garanti süresi bitimine yakın olan cihazların garanti kapsamı da 1 yıl uzatılacak. Anladığımız kadarı ile ilk şart Amerika’da olmak. Bir diğer şart ise su hasarı konusunda yetkili servise başvurmuş olmak. Elbette Sony’nin desteğine başvurmadan sadece bozuk telefon sahibi olmanız tek başına yeterli olmayacak.

Peki bu durum Türkiye’de olan müşteriler için geçerli mi ?

Henüz bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı.Türkiye’de bu durumun pek olası olduğunu sanmıyorum. Xperia sahiplerinin bu durumda olan cihazlarını garanti kapsamında değiştirmeye bile razı olacağını düşünüyorum. Bırak yüzde 50 geri ödemeyi.