Sony Yeni Kamera Sensörü 1000 fps'de 1080p Video Çekebiliyor

Sony’nin Yeni Kamera Sensörü Süper Slow Motion Çekiyor

Sony’nin yeni kamera sensörü 1000 fps’de 1080p video çekebiliyor.

Ağır çekim herşey şimdi çok daha güzel görünecek! Sony yeni kamera sensörü, ağır çekim kalitesini 4 katına çıkardı.

Sony Super Slow Motion çekiyor!

Sony’nin akıllı telefon bölümü satış cephesinde bu kadar başarılı değilken, Japon şirket kamera arkasında yenilikler yapmaya devam ediyor.

Sony bugün sektörün ilk akıllı telefonlar için 3 Katmanlı CMOS görüntü sensörünü DRAM ile birlikte geliştirdiğini duyurdu.

Yeni kamera sensörü Saniyede 1000 kareye kadar 1080p video çekmenin yanı sıra daha hızlı hareket eden nesnelerin görüntülerini yakalama yeteneğine sahip.

Sony Yeni Kamera Sensörü, ağır çekim kalitesini 4 Katına Çıkardı.

Şu anda, akıllı telefonlarda bulunan ağır çekim video özelliğinde; en iyi özellikler 720p, 240fps, Google Pixel ve Samsung Galaxy S7’de bulunuyor.

Sony bu rakamları 4 ile çarpmış görünüyor. Şaşırtıcı derece de iyi.

Video özellikleri şaşırtıcı olsa da, yeni teknoloji akıllı telefonunuzla hızlı hareket eden nesneleri yavaş görüntüleme yeteneğini de iyileştirirken, odak düzleminin bozulmasını da en aza indiriliyor.

Yüksek hızlı, düşük güç tüketimi, yüksek kapasiteli DRAM yığını ile yeni sensör, 19.3 milyon piksele sahip bir hareketsiz görüntüsünü yalnızca 1/120 saniyede okuyabiliyor (konvansiyonel ürünlerden yaklaşık 4 kat daha hızlı), her piksel satırını okumak için zaman aşımını azaltıyor.

Sony, bu yeni kamera sensörünü ne zaman ve hangi yeni akıllı telefonla kullanıma sunacağı konusunda bilgi paylaşmadı.

Key Specifications

Effective pixel count 5520 (H) x 3840 (V) 21.2 megapixels Image size Diagonal 7.73mm (Type 1/2.3) Unit cell size 1.22μm (H) x 1.22μm (V) Frame rate Still images 30fps 4:3 19.3 megapixels / 16:9 17.1 megapixels Movies 60fps 4K (3840 x 2160) 240fps Full HD / 720p Reading speed 8.478 ms (4:3 19.3 megapixels) / 6.962 ms (16:9 17.1 megapixels) Power supply 2.5V / 1.8V / 1.1V Image format Bayer RAW Output MIPI (CSI2) D-PHY 2.2Gbps/lane / C-PHY 2.0Gsps/lane DRAM capacity 1G bit Sony akıllı telefon pazarında Super Slow Motion Özelliğini sağlayacak ama hangi telefonlarında bu özelliği kullanacak? Bunu göreceğiz.

Sony