Sony’nin Dönüş Stratejisi Saat Gibi İşliyor, 3 Hedefinden 2’sine Ulaştı

Sony’nin Dönüş Stratejisi Çalışıyor, Şirket 5 yıllık Hedeflerine neredeyse ulaşmış görünüyor!

Sony’nin Dönüş Stratejisi Saat Gibi İşliyor, 3 Hedefinden 2’sine ulaşmayı başarmış görünüyor.

Tam 5 yıl önce şirketin CEO’su Kaz Hirai görüntüleme ve oyun pazarından lider olmasını istediğini söylemişti. Görünen o ki istediğini aldı.

Sony şirketi yönetmek için Kaz Hirai’yi seçtiğinden One Sony başlıklı yeni stratejisini ortaya atmıştı. O dönem çiçeği burnunda CEO Hirai, Sony’nin lider olmasını istediği üç temel pazar belirledi;

Dijital Görüntüleme

Oyun

Mobil

5 yıl sonra Hirai’nin bu hedefini destekleyen en son mali raporlara göre Hirai’nin o dönemki 3 hayali ve isteğinden 2’si gerçekleşmiş durumda. Satış ve işletme gelirleri yıllık bazda yüzde 15.2 oranında artış göstermiş durumda. Hemen hemen her akıllı telefon için sunduğu image sensörlerinin Sony’nin bu kârı elde etmesinde önemli rolü var.

Bloomberg, Sony‘nin image sensörlerinin şu anda kullanılan telefonların yarısında olduğuna inanıyor; bir çoğunun hem ön hemde arka tarafta çift kamera kullandığını göz önüne alırsak, Sony için bu artış ve yükseliş aslında mantıklı.

Bu çeyrekte o kadar da iyi olmasa en iyi olduğu pazarların başında şimdi Oyun Pazarı geliyor. İşletme geliri her ne kadar 44 Milyar Yen’den 17.7 Milyar Yen’e düşmüş olsa da son dönemde uygun PlayStation donanımı, PSVR ve PlayStation Network üzerinden oyun satışlarının birleşimi karını gittikçe arttırdı.

En büyük diğer süprizlerden biri de akıllı telefonlardan pekte aradığını bulamadığı Mobil Bölümü oldu. Her zamanki gibi, maliyet düşürme, araştırma ve geliştirmeye harcanan para harcamalarındaki kısıtlamalar ve artan cihaz satışlarına rağmen bölüm istenen performansı gösteremedi. 3.4 Milyon ünitelik satışa Sony’nin mobil taraftaki düşüşünü gösteriyor.

Şirket sadece tüketici elektroniği şirketi değil. Film tarafından zarar etti. Spider-Man: Homecoming bu konuyu yakın gelecekte çözebilir. Müzik tarafında ise ciddi artış sürüyor.

Genel olarak bakıldığında Kaz Hirai 3 Hedefinden 2’sine ulaşmayı başarmış durumda.

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