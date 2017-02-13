Sony’nin Yeni Ev Sineması Projektörü VPL-VW550ES 4K SXRD

Sony’nin yeni ev sineması projektörü VPL-VW550ES 4K SXRD parlak bir gerçeklik sunuyor.

Gerçek 4K HDR deneyimiyle benzersiz ev sineması keyfi! Yeni ev sineması projektörü VPL-VW550ES 4K SXRD!

Sony, yeni kompakt gerçek 4K Ev Sineması projektörü ile ev sineması serisini daha da geliştiriyor. Sony’nin mevcut portföyünde 4K HDR teknolojisini destekleyen üçüncü model olan VPL-VW550ES; sevdikleri içeriği muhteşem görüntü kalitesiyle izlemek isteyen sinema; müzik ve spor tutkunları için ideal ev sineması veya oturma odası sinema çözümü olarak öne çıkıyor.

Yeni Ev Sineması Projektörü VPL-VW550ES

4K HDR içeriğe talep artmaya devam ederken, VPL-VW550ES modeli, en yeni 4K standartları açısından geleceğe dönük bir yapıdadır ve günümüz içeriklerinden en iyi şekilde yararlanmak için HDR ile uyumludur. VPL-VW550ES, daha önce popüler HW serisi yeni VPL-HW45ES ve üstün kaliteli VPL-VW5000ES modellerinin güncellenmesinden sonra; Sony tarafından piyasaya sürülen üçüncü ev sineması projektörü olarak raflardaki yerini alıyor.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Ürün Müdürü Thomas Issa, ürünle ilgili şunları söyledi:

“VPL-VW550ES, müşterilerimize en gerçekçi görüntüleri ve sürükleyici deneyimi sunma konusunda Sony kararlılığının bir başka örneğidir. 4K HDR görüntüler, gözlerimizin gördüğü gerçekliğe en yakın temsili sunuyor. Ev sineması tutkunları bu yeni projektörle artık en iyi görüntü kalitesinin tadını çıkarabilecek. 4K HDR ile gördüğünüze gerçekten inanabilirsiniz.”

Yaşam alanınıza uyacak şekilde tasarlandı

Sony, VPL-VW550ES modelini “daha önce görülmemiş” ve “daha önce duyulmamış” şekilde tasarladı. Sony müşterilerinin artan talebi doğrultusuyla, ince ve kompakt VPL-VW550ES, tüm ev sineması veya oturma odası sinema ortamlarına mükemmel uyum sağlaması için Premium Beyaz veya Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.

Ayrıca düşük fan gürültüsü sayesinde eğlence severler en sevdikleri programları rahatsız olmadan izleyebilir. Ayrıca Sony’nin 6000 saatlik (Düşük Modda) etkileyici bir çalışma süresi sağlayan dayanıklı lamba teknolojisi sayesinde, daha az kesinti ve daha az bakım ihtiyacı yaşanıyor.

Nefes kesen görüntü kalitesi

VPL-VW550ES, sunduğu daha iyi görüntü kalitesiyle VPL-VW520ES’nin yerini alacak. Etkileyici 1800 lümenlik parlaklık, 350.000:1 iyileştirilmiş dinamik kontrast oranı ve mevcut diğer teknolojilerden daha net ve keskin görüntüler için Sony’nin benzersiz 4K teknolojisi özelliklerine sahiptir.

HDR, daha yüksek parlaklık aralığıyla çok yüksek kontrast sağlar ve yönetmenin amacına ve vizyonuna uygun görüntüler sunmak için aydınlık ve karanlık tonları üretebilir.

Ultra HD Blu-ray ve Over-The-Top içerik (OTT) servisleriyle uyumluluğa ek olarak;

Sony’nin yeni Ev Sineması projektörü, bir cihaz yazılımı güncellemesiyle*; geleceğin yayın servisleri ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler için kullanılan Hybrid Log-Gamma (HLG) ile uyumlu hale gelecek. Spor, canlı müzik ve diğer TV programları için daha gerçekçi ve büyüleyici görüntüler sunan VPL-VW550ES, geleceğe hazırdır.

Önceki model gibi, bu yeni model de en yeni HDMI standardı (4K 24p ve 4K 60p için HDR kapasitesi) ve HDMI1 ve HDMI2 terminalleri için HDCP 2.2 bağlantısı sunarak; izleyicilere en yeni 4K içerik servislerine erişim sağlamaya devam ediyor. Dahili RF 3D iletici, daha geniş kapsam ve 3D senkronizasyon kararlılığı için güçlü kablosuz sinyalle uyumluluğu daha da kolaylaştırıyor.

4K Ev Sineması deneyiminde son nokta

Sinemayla ciddi olarak ilgileniyorsanız gerçek 4K çözünürlüğün gücünü anlayacaksınız. Lider VPL-VW1100ES, yeni çok özellikli VPL-VW550ES, güçlü VPL-VW5000ES, stil sahibi LSPX-W1S ve uygun maliyetli VPL-VW320ES modellerini kapsayan 4K Ev Sineması projektörü serimizle gerçek sürükleyici sinema deneyimini evinize getirebilirsiniz. Gerçek 4K HDR dahil en yeni görüntü standartları için sunulan destekle ev eğlencesi çok daha iyi görünüyor.

VPL-VW550ES ile 4K HDR filmleri ev projektörünüzün ekranına getirin

Profesyonel sinema çözünürlüğünün etkisini oturma odanıza taşıyın. Yeni VPL-VW550ES 4K projektörümüz, en sevdiğiniz filmleri tam da yönetmenin istediği gibi tüm ayrıntı, renk ve dokularıyla yaşamanızı sağlıyor.

Sony’nin Ev Sineması portföyü hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://pro.sony.eu/products/projectors-homecinema

*Zamanlama, HDMI teknik özelliklerinin standardizasyon durumuna bağlıdır.