Sosyal Medya’da Mac Kullanıcıları Daha Romantik!

Sosyal Medya’da Mac kullanıcıları Daha Flörtöz çıktı!

Mac Kullanıcıları Daha Romantik, Sevgililer Günü’ne az kala, sosyal ağlardaki romantik davranışlar üzerine ilginç veriler tespit edildi.

Kaspersky Lab verilere göre, internete sıklıkla masaüstü bir Mac ile erişen kullanıcılar, sosyal ağlarda romantik arayışlarda olduklarını belli etmeleriyle öne çıkıyorlar.

Mac Kullanıcıları Daha Romantik!

Yapılan ankete göre, Mac bilgisayar kullanıcıları birçok farklı cihaz kullanıcıları arasında tartışmasız başı çekiyor: %14’ü sosyal ağları flört hedefiyle kullandıklarını itiraf ederken, %8’i ise bu tür siteleri cinsel partner bulmak için kullandığını belirtiyor. Buna rağmen, ankete katılan herkesin ortalamasına kıyasla Mac kullanıcılarının sosyal ağlarda ilişki durumları hakkında (%32’ye karşılık %20) ve cinsel tercihleri hakkında (%60’a karşılık %43) bilgi verme ihtimalleri daha düşük.

Mac Kullanıcılarının Neredeyse Yarısı?

Aynı zamanda, Mac kullanıcıları daha yüksek ihtimalle sosyal ağlarda romantik aktiviteleri konusunda konuşabiliyor. Mac kullanıcılarının neredeyse yarısı (%49) bunu halihazırda yaptığını belirtiyor. Bu değerin tüm katılımcılar için ortalaması ise ancak %36 seviyesinde kalıyor.

Peki sosyal ağlar halihazırda bir partneri bulunanların kişisel hayatını nasıl etkiliyor? Katılımcıların üçte biri (%33) sosyal ağlar sayesinde ilişkilerinin iyileştiğini söylüyor. Mac kullanıcıları bu açıdan da en mutlu olanlar; onlar için bu oran %57’ye çıkıyor. Bunun sebebi, Mac kullanıcılarının partnerleriyle iletişime geçmek için sosyal ağları tercih ediyor olmaları olabilir. Mac tercih edenlerin %44’ü sevdikleriyle sosyal ağlar üzerinden iletişime geçerken, anketin tüm katılımcılarının ortalaması ise %36’da kalıyor.

Kaspersky Lab Tüketici İşleri Başkanı Andrei Mochola, konuyla ilgili olarak şöyle diyor:

“Sanal aktivitelerin, sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz de dahil olmak üzere hayatımızı nasıl da etkilemeye başladığını fark edemedik gibi görünüyor. Tabii ki bazı açılardan sosyal ağlar gerçekten bir nimet; fiziksel olarak her zaman yanımızda olamayacak birçok insanla daha çok iletişime geçmemizi sağlıyorlar. Yine de bu tür bir iletişimin içerdiği riskleri de unutmamak gerekiyor. Sosyal ağlar ilişkileri bozabileceği, hatta tamamen bitirebileceği için arkadaşlarımızla paylaştıklarımız ve onlara olası etkileri konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor.”

Anket Sonucları