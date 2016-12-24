Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 1656 Kişi Tutuklandı!

Sosyal Medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen 1656 kişi tutuklandı.

Twitter, Facebook ve Youtube‘u kapsayan sosyal medya soruşturmasında son dakika kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, Twitter Facebook ve YouTube gibi sosyal mecralar üzerinde; terör propagandası yaptıkları iddiası ile yaklaşık 10 bin kişi hakkında soruşturma açmıştı. Bakanlık; Sosyal medya üzerinden terör propagandasına yönelik son 6 ayda yapılan operasyonlarda 3710 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 1656 kişinin tutuklandığını açıklandı.

3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bunlardan 1656’sının tutuklandığını 1203’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının Sosyal Medyada Terör Propagandası Soruşturması ile ilgili Basın Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656’sı tutuklanmış, 1.203’ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84’ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767’si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır.”

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Hurriyet