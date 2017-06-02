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Snap’in Kameralı Gözlüğü Spectacles London Eye ile Avrupa’da

2 Haziran 2017 - 10:43 Donanım Sosyal Medya
Snap’in Kameralı Gözlüğü Spectacles London Eye ile Avrupa’da

Snap’in Kamera Donanımlı Gözlüğü Avrupa’da Satışa Çıkıyor.

Snap’in kamera donanımlı gözlüğü Spectacles ironik bir şekilde Avrupa’da ilk olarak London Eye’da satışa sunuluyor. Spectacles London Eye ile Avrupa’ya Merhaba Dedi.

Snap'in Kameralı Gözlüğü Spectacles London Eye ile Avrupa'da

Şirketin kamera donanımlı ekipmanı okyanusu geçerek daha fazla kitlelere ulaşmaya başladı. Wired ‘ta yer alan habere göre de; Ünlü kısa mesaj uygulamasının yaratıcılarının ilk donanımı London Eye’da £130 satış fiyatı ile Avrupa’ya adım attı.

Spectacles London Eye ‘da Satışa Sunuldu. Snap’in ilk Donanımı Avrupa’da

Snap’in muhtemel planları arasında yaz aylarından yararlanarak daha fazla donanım satışı yapmak olsa gerek. Satın almak isteyenlerin şirketin sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.

Snap'in Kameralı Gözlüğü Spectacles London Eye ile Avrupa'da

Elbette Snap‘in kamera donanımlı gözlüklerinin satın alınabileceği diğer Avrupa ülkeleri ve şehirleri de olacak.  Yakın gelecekte Snapbotları Paris, Berlin, Barcelona ve Venedik’te de göreceğiz. Ülkemize ne zaman gelir henüz bilmiyoruz.

Resmi internet istesinden satın alınabilecek yerleri kontrol etmekte fayda var.

 

Spectacles (Twitter)
Wired
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