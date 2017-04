Spotify Öğrenci için Premium Kampanyası, Yüzde 50 İndirim Fırsatı

Spotify’dan Türkiye’de “Öğrenci için Premium” paketi.. Spotify Öğrenci için Premium Kampanyası ve avantajlarını kaçırma!

Spotify, “Öğrenci için Premium” paketini bugün Türkiye’de pazara sundu. Artık Spotify hesabı bulunan tüm öğrenciler, “Öğrenci için Premium” paketini kullanarak Spotify Premium’un tadını çıkarabilecek. Üstelik öğrenciler, “Öğrenci için Premium” paketi ile Premium kullanıcısı olmanın getirdiği tüm avantajlardan mevcut ücretin yarısı olan 6,99 TL ödeyerek faydalanabilecek.

“Öğrenci için Premium” paketinin bugün 33 yeni ülkede pazara sunulmasıyla birlikte, toplam 36 ülkede** lise ve üniversite öğrencileri, kendi ülkelerinde ödedikleri lokal fiyatın yarısı kadar ücret ödeyip Spotify Premium hesabı sahibi olabilecek. Öğrenciler bu paketten bugünden itibaren öğrencilik hayatlarının devam ettiği her yıl yararlanabilecek. Öğrencilerin tek yapması gereken, https://www.spotify.com/tr/student adresini ziyaret edip kayıt olmaları. Sonrasında diledikleri yerde diledikleri zaman istedikleri müzik ve sanatçıları dinlemenin tadını çıkarabilirler.

Türkiye’de öğrenciler, ayda sadece 6,99 TL ödeyerek “Öğrenci için Premium” paketinin avantajlarından faydalanabilir:

Reklam dinlemeden kesintisiz müzik deneyimi

30 milyonun üzerinde şarkıya diledikleri zaman erişim

Şarkıları download ederek, mobil veri kullanmadan çalma listelerini ve şarkıları her an her yerde dinleme özelliği

Spotify Premium ile çok daha kaliteli ses

Spotify, “Öğrenci için Premium” paketi programının yönetimi ve destek hizmetleri için dünyanın bilenen kimlik doğrulama ve uygunluk doğrulama yazılımı SheerID ile çalışıyor.

Bugün itibariyle 33 ülkede daha pazara sunulan “Öğrenci için Premium” paketi ile Spotify, öğrenciler için sunduğu bu paketi toplam 36 ülkeye ulaştırıyor. Bu rakam ile “Öğrenci için Premium”, şu an dünyada coğrafi erişim açısından öğrenciler için en büyük dijital müzik hizmetleri paketi konumunda.

Spotify Premium Hizmetler Müdürü Alex Norstrom “Dünya genelinde ‘Öğrenci için Premium’ paketimizi sunduğumuz için gerçekten çok heyecanlıyız. Şu an pazarda en iyi, en kapsamlı öğrenci dijital müzik paketini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Öğrenciler en tutkulu ve müzikle arası en iyi olan fan kitlesini oluşturuyor. Milyonlarca öğrenciye, mevcut Premium paketinin yarı fiyatına Spotify Premium hizmeti vererek onların hayatlarını müzikle doldurmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Öğrenciler bundan böyle Premium kullanım ücretinin yarısı olan 6,99TL ödeyerek Spotify Premium sahibi olabilecek

“Öğrenci için Premium” paketi bugün Türkiye de dahil 33 yeni ülkede * pazara sunuldu

Spotify “Öğenci için Premium” paketi ile birlikte, öğrencilerin müzik dinleme alışkanlıklarını ve en çok dinledikleri sanatçıları da yayınladı

Türkiye’de öğrencilerin en çok dinlediği sanatçı Sezen Aksu . Sezen Aksu’yu Sıla takip ediyor. Öğrenciler tarafından en çok dinlenen yabancı sanatçı ise The Weeknd. Türkiye’de öğrencilerin en çok dinlediği şarkı da Sia’dan Cheap Thrills !

Öğrenciler global olarak en çok, sınav dönemine denk gelen Aralık ayında müzik dinliyor, en çok müzik dinledikleri gün ise Cumartesi

“Öğrenci için Premium” paketinin pazara sunulması ile birlikte Spotify, öğrencilerin en çok dinledikleri sanatçıları da yayınladı:

Son 12 ayda 18-21 yaş aralığındaki gençlerin müzik dinleme alışkanlıkları incelendiğinde Türkiye’de öğrencilerin en çok dinlediği sanatçı Sezen Aksu. Sezen Aksu’yu Sıla ve The Weeknd takip ediyor.

Son 12 ayda 18-21 yaş aralığındaki gençlerin müzik dinleme alışkanlıkları incelendiğinde Türkiye’de öğrencilerin en çok dinlediği şarkı ise Sia’dan Cheap Thrills. Sia’yı Drake’in One Dance’ı, The Weeknd’in ise Starboy adlı şarkıları izliyor.

Öğrencilerin Spotify üzerinden global olarak müzik dinleme alışkanlıkları:

Global ölçekte Spotify’daki en büyük müzik fanları öğrenciler. Öğrenciler, ortalama bir Spotify kullanıcısından haftada yüzde 70 daha fazla saat müzik dinliyor.

Öğrenciler Spotify üzerinden en çok Cumartesi günleri müzik dinliyor. Öğrencilerin müzik dinleme aktivitesi ise Cumartesi günleri saat 17:00’da ise zirve yapıyor.

Öğrenciler için müziğin derslere yoğunlaşmaya yardım ettiği ve en çok dinlendiği 10 gün, Aralık ayı ortasına tekabül ediyor. Müzik dinlemenin bu dönemde zirve yaptığı tarih ise 12 Aralık.

Spotify, çalma listeleri üzerinden öğrencilerin en çok müzik dinledikleri “an”ları ve bu anlarda müzik dinlemeye ayırdıkları zamanları da yayınladı.

Chill: 35%

Sportif aktivite: 20%

Parti zamanı: 16%

Ders çalışırken: 14%

Romans: 7%

Koşu: 3%

Oyun: 1%

Öğrencilerin en çok dinlediği müzik türleri:

Pop

Dans Pop

Pop Rap

Rap

Southern Hip Hop

Hip Hop

Trap Music

Dwn Trap

Post-Teen Pop

Gangster Rap

*AT, AU, BE, BR, CA, CH, CL, CO, CZ, DK, EC, EE, ES, FI, FR, GR, HK, HU, ID, IE, IT, JP, LT, LU, LV, MX, NL, NZ, PH, PL, PT, SG, TR.

**Öğrenci paketi Amerika, İngiltere ve Almanya’da halihazırda

